Гороскоп на 22 января: таролог рассказала, каким будет день
В пятницу, 22 января, Стрельцов ожидают приятные и продуктивные встречи, Водолеи получат неожиданные новости, а Скорпионам посоветовали не слушать малознакомых людей.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 22 января.
Овен
День, когда можно несколько замедлиться и заняться не столько будничными делами и работой, а сколько духовными практиками или философскими размышлениями. Вас сегодня увлекут темы поиска предназначения и вашей роли в этом мире.
Телец
Руководство может внезапно отозвать из отпуска или отгула, и хотя у вас сегодня были другие планы, но приходится их переносить на другой день и работать. Впрочем, вы можете успеть и потрудиться, и своими делами хоть немного заняться.
Близнецы
Происходит поворотный момент, когда старые установки уже на вас не действуют и начинается новая жизнь, когда вы переосмысливает все, что происходило раньше, осознаете, с чем придется попрощаться, а что еще понадобится.
Рак
Вы сегодня будете находиться в том волшебном состоянии, когда способны творить, и это будет касаться как вполне конкретных уникальных и рукотворных вещей, так и абстрактных теорий и интересных идей, которые способны наделать немало шума в обществе.
Лев
Может оказаться, что денег у вас сейчас катастрофически не хватает. И приходится либо значительно уменьшать бюджет и переходить на хлеб и воду, или у кого-то занимать средства, поскольку о финансовой подушке безопасности вы раньше не позаботились.
Дева
К кому-то умному может в голову прийти замечательная идея собраться теплой дружной компанией и содержательно провести время. Или просто повеселиться, заодно обменявшись впечатлениями, мыслям и планами.
Весы
Длительные колебания забирают у вас силы и время, которое бы вы могли потратить с пользой и уже что-то сделать, чего-то достичь. А вы все сомневаетесь, стоит ли куда-то идти, достойны ли вы всего этого и что будет, или чего не будет...
Скорпион
Кто-то напускает туман и пытается вам заморочить голову страхами или какими-то странными разговорами. Поэтому сегодня лучше не слушать разный бред, особенно, когда это звучит от людей, которых вы не слишком хорошо знаете.
Стрелец
Этот замечательный и спокойный день обещает вам встречи с приятными и ресурсными людьми, выявляющих к вам теплые чувства. И этот обмен теплотой и любовью вам настолько понравится, что вы захотите и в дальнейшем общаться в таком ключе.
Козерог
День обещает быть активным, потому что вы уже давно задумали сделать что-то очень интересное, а сегодня – как раз то время, когда это следует начинать. Но велика вероятность столкнуться с критикой, что значительно снизит ваше желание что-либо делать.
Водолей
Получаете долгожданные новости, которые способны значительно поднять ваше настроение и тонус, которые в последнее время несколько упали. Но сегодня – особый день, и вы уже точно знаете, что дорога перед вами открыта и вы можете достичь новых высот.
Рыбы
От вас потребуют четкого выполнения ваших обязанностей, чтобы вся работа проходила согласно графику. Вам не нужно сегодня что-то думать, придумывать и вообще проявлять инициативу. Вы просто винтик на нужном месте.
Как сообщал OBOZREVATEL:
согласно гороскопу, который составила Соломка, всю неделю с 18 января Близнецов будут сопровождать творческие порывы, Водолеев – результативные встречи, а Рыбы могут получить повышение.
В январе Украину ждут финансовые трудности, политики будут делить между собой влияние и денежные потоки, а также возможно появление новых руководителей финансовых ведомств, рассказала Соломка.
Также по ее словам, в январе Скорпионам нужно будет с боем выбивать заработанным деньги, а вот труд Близнецов будет хорошо вознагражден.
В первый месяц 2021 года, согласно прогнозу здоровья от таролога, Овнам, Тельцам и Скорпионам лучше провести время дома и отдохнуть, Раков проблемы обойдут, а Козерогам стоит заняться физическими нагрузками.
Также таролог рассказала, что 2021 у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.