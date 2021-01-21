Гороскоп на 21 января для всех знаков от таролога

В четверг, 21 января, Девы могут получить приятное финансовое предложение, у Рыб начнет налаживаться жизнь, а перед Овнами откроются новые возможности. Водолеям посоветовали не верить тому, что говорят.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 21 января.

Овен

Открываются новые интересные возможности, которые могут превратить вашу привычную жизнь в нечто невероятное и феерическое. Ваши друзья могут предложить вам принять участие в очень перспективном проекте, который имеет все шансы вас достаточно высоко продвинуть.

Телец

День захочется провести, спрятавшись от всех в норку. В принципе, вы и так в последнее время не слишком показываетесь во внешнем мире, но сегодня стремление к уединению будет особенно сильным. Просто вам нужна эта тишина и кайф одиночества.

Близнецы

Профессиональные достижения сегодня приятно удивят. Вы получите обратную связь от ваших коллег, руководства или клиентов и поймете, насколько высоко вас ценят и насколько в последнее время вы улучшили свое профессиональное мастерство.

Рак

День может быть напряженным и наполненным большим количеством различных дел, но вы очень ловко с ними справитесь, потому что легко проявляете себя в разных ипостасях и душевно играете, не ограничивая себя какой-то одной ролью.

Лев

Обстоятельства требуют от вас принять повышенные обязательства. Возможно, вам предложат более высокую и ответственную должность. Да, вам придется больше работать, но вы сможете и другими управлять, чтобы самим все не делать.

Дева

Предложения, которые сегодня поступают, могут быть неожиданными, но приятными, а также финансово привлекательными. Это может быть новая работа или направление деятельности. Впрочем, некоторых могут озадачить предложением руки и сердца.

Весы

Активность сейчас у вас сумасшедшая. Такое впечатление, что кто-то или что-то вас в последнее время очень ограничивали, а потом вас словно с цепи спустили и вы радостно бросились вытворять что-то невероятное.

Скорпион

Сегодня вас потянет в высокие материи, захочется задуматься над смыслом жизни, окунуться в философские размышления, почитать что-то глубокое и местами не очень понятное. Или пообщаться с мудрыми людьми, которые открыли бы для вас новые миры.

Стрелец

Сколько раз вы уже давали себе слово выполнять только свою работу и не пытаться быть Матерью Терезой, всех жалеть и за всех все доделывать. Но нет! Ваше доброе сердце не выдерживает, вот и приходится брать на себя чужие обязанности, не забывая и о своих.

Козерог

Требуют решения дела, касающиеся дома и все вокруг него. Возможно, уже пришло время задуматься над покупкой недвижимости, пора менять место жительства или решать вопросы оформления различных бумаг по правам собственности.

Водолей

Сегодня не стоит верить ни тому, что вам говорят, ни даже тому, что вы видите своими глазами, потому что достаточно большая вероятность попасть в сети заблуждения. И тем более, не стоит принимать важные решения, потому что окажется, что все совсем не так, как кажется.

Рыбы

Кажется, жизнь налаживается и настроение у вас поднимается. Солнце светит, кто-то работает, а вы находите поводы порадоваться жизни и немного отдохнуть, радуетесь свободным минутам, когда можно и погулять, и природой полюбоваться.

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