Гороскоп на 20 января: у Раков может осуществиться мечта
В среду, 20 января, у Близнецов и Львов появится возможность получить много денег, у Раков может осуществиться мечта, Стрельцам советуют отправиться к приключениям.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 20 января.
Овен
Работать придется много, и работа ваша будет хоть и привычной, но довольно монотонной, поэтому стоит с умом и любовью к себе распределить все свои нагрузки, чтобы совсем без сил не остаться.
Телец
Куда пойти, что выбрать, какой путь будет лучшим для вас – эти вопросы сегодня вы будете постоянно ставить перед собой. Прислушайтесь к своим ощущениям и интуиции – они сейчас не ошибутся.
Близнецы
Удачный день для денег и будет их ну очень много. Это и зарплата, и вы что-то выгодно можете продать, и долги вернут, поэтому уже можете планировать крупные покупки и даже серьезные инвестиции.
Рак
То, о чем вы мечтали, сегодня имеет все шансы сбыться. Цель будет достигнута, хотя и не совсем привычным способом и не так, как вы себе это представляли. Оставьте вселенной пространство для маневров и не ограничивайте ее фантазии.
Лев
Счастливые моменты могут ожидать вас везде – и вы успеваете всюду, и место вам уступают, и денег дают больше, чем вы рассчитывали. И из таких приятных мгновений состоит ваше настоящее.
Дева
День не обещает больших потрясений или ярких событий, и вам уже не хочется этого всего, а тянет больше к спокойствию, кровати, дивану и тишине, потому что и от самых веселых праздников нужно отдыхать.
Весы
Получите вести из-за рубежа, которые поднимут вам настроение и вдохновят на какие-то интересные сдвиги. Ведь ваши международные партнеры уже понемногу зашевелились и могут вам предложить интересные решения.
Скорпион
Сколько бы вы планов и задач себе не ставили, но когда нет сил двигаться дальше, то и строгий начальник с дедлайном ничего вам не сделает. Спрячьтесь в уютный мир, в тишину и отдохните.
Стрелец
Отправляйтесь куда-то навстречу ветру и приключениям. Впрочем, для того, чтобы с вами случилось что-то прекрасное и невероятное, не обязательно ехать куда глаза глядят, приятные сюрпризы вас могут ожидать и в соседнем скверике.
Козерог
Вы уже готовы посадить зерна ваших идей в хороший грунт. И хотя потребуется определенное время для того, чтобы они проросли и укрепились, сейчас вам нужно просто найти тех людей, которые вам помогли бы все это реализовать.
Водолей
Сегодня все время будете встречаться с людьми и много говорить, и о себе рассказывая и о своих приключениях, в чем-то убеждать. Словом, у вас впереди день повышенной коммуникабельности.
Рыбы
У вас вырастают крылья и хочется сотворить что-то невероятное. Тем более, что рядом с вами очень сильная команда единомышленников и вы можете чувствовать ее моральную и интеллектуальную поддержку.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в январе Украину ждут финансовые трудности, политики будут делить между собой влияние и денежные потоки, а также возможно появление новых руководителей финансовых ведомств, рассказала Соломка.
Также по ее словам, в январе Скорпионам нужно будет с боем выбивать заработанным деньги, а вот труд Близнецов будет хорошо вознагражден.
В первый месяц 2021 года, согласно прогнозу здоровья от таролога, Овнам, Тельцам и Скорпионам лучше провести время дома и отдохнуть, Раков проблемы обойдут, а Козерогам стоит заняться физическими нагрузками.
Также таролог рассказала, что 2021 у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.