Гороскоп на 20 января: у Раков может осуществиться мечта

В среду, 20 января, у Близнецов и Львов появится возможность получить много денег, у Раков может осуществиться мечта, Стрельцам советуют отправиться к приключениям.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 20 января.

Овен

Работать придется много, и работа ваша будет хоть и привычной, но довольно монотонной, поэтому стоит с умом и любовью к себе распределить все свои нагрузки, чтобы совсем без сил не остаться.

Телец

Куда пойти, что выбрать, какой путь будет лучшим для вас – эти вопросы сегодня вы будете постоянно ставить перед собой. Прислушайтесь к своим ощущениям и интуиции – они сейчас не ошибутся.

Близнецы

Удачный день для денег и будет их ну очень много. Это и зарплата, и вы что-то выгодно можете продать, и долги вернут, поэтому уже можете планировать крупные покупки и даже серьезные инвестиции.

Рак

То, о чем вы мечтали, сегодня имеет все шансы сбыться. Цель будет достигнута, хотя и не совсем привычным способом и не так, как вы себе это представляли. Оставьте вселенной пространство для маневров и не ограничивайте ее фантазии.

Лев

Счастливые моменты могут ожидать вас везде – и вы успеваете всюду, и место вам уступают, и денег дают больше, чем вы рассчитывали. И из таких приятных мгновений состоит ваше настоящее.

Дева

День не обещает больших потрясений или ярких событий, и вам уже не хочется этого всего, а тянет больше к спокойствию, кровати, дивану и тишине, потому что и от самых веселых праздников нужно отдыхать.

Весы

Получите вести из-за рубежа, которые поднимут вам настроение и вдохновят на какие-то интересные сдвиги. Ведь ваши международные партнеры уже понемногу зашевелились и могут вам предложить интересные решения.

Скорпион

Сколько бы вы планов и задач себе не ставили, но когда нет сил двигаться дальше, то и строгий начальник с дедлайном ничего вам не сделает. Спрячьтесь в уютный мир, в тишину и отдохните.

Стрелец

Отправляйтесь куда-то навстречу ветру и приключениям. Впрочем, для того, чтобы с вами случилось что-то прекрасное и невероятное, не обязательно ехать куда глаза глядят, приятные сюрпризы вас могут ожидать и в соседнем скверике.

Козерог

Вы уже готовы посадить зерна ваших идей в хороший грунт. И хотя потребуется определенное время для того, чтобы они проросли и укрепились, сейчас вам нужно просто найти тех людей, которые вам помогли бы все это реализовать.

Водолей

Сегодня все время будете встречаться с людьми и много говорить, и о себе рассказывая и о своих приключениях, в чем-то убеждать. Словом, у вас впереди день повышенной коммуникабельности.

Рыбы

У вас вырастают крылья и хочется сотворить что-то невероятное. Тем более, что рядом с вами очень сильная команда единомышленников и вы можете чувствовать ее моральную и интеллектуальную поддержку.

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