Гороскоп на 19 января: Стрельцов ждет большой успех
Во вторник, 19 января, Стрельцов ждет удача во всех направлениях, Овны и Водолеи выберут новое направление в жизни, а Рыбы получат интересное предложение.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 19 января.
Овен
Сегодня ответственный день – вы должны выбрать новое направление в жизни. Впрочем, в самом начале выбор, который вы должны сделать, может не показаться вам столь важным.
Телец
День для размышлений и самоуглубления. Вас сегодня не будут интересовать ни люди, ни общение, ни празднование, как некоторых, потому что у вас этот период ассоциируется с какими-то глубинными вещами, когда нужно очиститься на всех уровнях.
Близнецы
Что-то старое в вашей жизни подходит к концу и вы должны пережить определенную трансформацию для того, чтобы как-то развиваться и двигаться дальше. Вы можете решить изменить все кардинально.
Рак
Различные мелкие хлопоты разнообразят ваш день, добавляя немало приятных впечатлений к привычному течению жизни. Сегодня вы с удовольствием и работаете, и продукты покупаете, и гуляете.
Лев
Милые и приветливые коллеги могут превратиться в ярых конкурентов, когда приходится не просто общаться, а участвовать в каких-то соревнованиях, доказывая свой профессионализм и компетентность.
Дева
Вы вдруг решите, что учиться никогда не поздно и начнете, если не выбирать себе какие-то курсы или учебные заведения, так уже искать нужные книги, учебные пособия, программы и преподавателей.
Весы
Все надоело настолько, что вам уже не хочется ничего – ни новости, ни сериалы, ни люди вам не интересны, не вдохновляют. Но этот период случается с каждым, поэтому необходимо его просто пережить.
Скорпион
Ну праздник так праздник, – решаете вы и весь день весело проводите в кругу таких еще радостных лиц, забросив работу и отрываясь по полной. К счастью, вы можете себе это позволить.
Стрелец
День обещает быть удачным во всех направлениях, особенно там, где требуется банальное везение. Так, фортуна сейчас склоняется в вашу сторону. Поэтому используйте это время с пользой – участвуйте в конкурсах и лотереях.
Козерог
Вы сегодня получите большой заряд бодрости. И мир уже кажется совсем другим, и силы чувствуете такие, что вы готовы буквально на подвиги, еще и других поднимаете и вдохновляете.
Водолей
У вас буквально может начаться новая жизнь, когда вы бросаете все на свете и отправляетесь в неизвестность, с радостью, восторгом и воодушевлением, без всякой тени сомнения, готовые к любым приключениям.
Рыбы
Интересные предложения будут преследовать вас целый день – то на одно захватывающее событие зовут, то на другое, а тут еще и работой увлекательной могут манить, а к девушкам могут и свататься прийти.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.
Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.
Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.
Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.
Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021 году необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.