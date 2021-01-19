Гороскоп на 19 января: Стрельцов ждет большой успех

Во вторник, 19 января, Стрельцов ждет удача во всех направлениях, Овны и Водолеи выберут новое направление в жизни, а Рыбы получат интересное предложение.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 19 января.

Овен

Сегодня ответственный день – вы должны выбрать новое направление в жизни. Впрочем, в самом начале выбор, который вы должны сделать, может не показаться вам столь важным.

Телец

День для размышлений и самоуглубления. Вас сегодня не будут интересовать ни люди, ни общение, ни празднование, как некоторых, потому что у вас этот период ассоциируется с какими-то глубинными вещами, когда нужно очиститься на всех уровнях.

Близнецы

Что-то старое в вашей жизни подходит к концу и вы должны пережить определенную трансформацию для того, чтобы как-то развиваться и двигаться дальше. Вы можете решить изменить все кардинально.

Рак

Различные мелкие хлопоты разнообразят ваш день, добавляя немало приятных впечатлений к привычному течению жизни. Сегодня вы с удовольствием и работаете, и продукты покупаете, и гуляете.

Лев

Милые и приветливые коллеги могут превратиться в ярых конкурентов, когда приходится не просто общаться, а участвовать в каких-то соревнованиях, доказывая свой профессионализм и компетентность.

Дева

Вы вдруг решите, что учиться никогда не поздно и начнете, если не выбирать себе какие-то курсы или учебные заведения, так уже искать нужные книги, учебные пособия, программы и преподавателей.

Весы

Все надоело настолько, что вам уже не хочется ничего – ни новости, ни сериалы, ни люди вам не интересны, не вдохновляют. Но этот период случается с каждым, поэтому необходимо его просто пережить.

Скорпион

Ну праздник так праздник, – решаете вы и весь день весело проводите в кругу таких еще радостных лиц, забросив работу и отрываясь по полной. К счастью, вы можете себе это позволить.

Стрелец

День обещает быть удачным во всех направлениях, особенно там, где требуется банальное везение. Так, фортуна сейчас склоняется в вашу сторону. Поэтому используйте это время с пользой – участвуйте в конкурсах и лотереях.

Козерог

Вы сегодня получите большой заряд бодрости. И мир уже кажется совсем другим, и силы чувствуете такие, что вы готовы буквально на подвиги, еще и других поднимаете и вдохновляете.

Водолей

У вас буквально может начаться новая жизнь, когда вы бросаете все на свете и отправляетесь в неизвестность, с радостью, восторгом и воодушевлением, без всякой тени сомнения, готовые к любым приключениям.

Рыбы

Интересные предложения будут преследовать вас целый день – то на одно захватывающее событие зовут, то на другое, а тут еще и работой увлекательной могут манить, а к девушкам могут и свататься прийти.

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