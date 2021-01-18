Гороскоп на 18 января: Овны получат деньги, а Весам придется экономить
В понедельник, 18 января, Овны могут получить большие деньги, Весам наоборот придется экономить, а Скорпионов порадует личная жизнь.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 18 января.
Овен
Поскольку на днях уже и зарплату обещают, то может и сегодня финансы вам подкинут. В любом случае какие-то деньги, еще и большой суммой, вам сегодня должны прийти, как раз вовремя и на оплату коммунальных услуг.
Телец
Вам нужно найти ответы на многие вопросы и для этого придется посмотреть на сложившуюся ситуацию совсем под другим углом зрения. Возможно, встать на место другой стороны или вообще подняться над проблемой.
Близнецы
Хотя работы и будет немало, но ваше профессиональное мастерство помогает вам легко и быстро справляться даже с большими объемами и сложными задачами. Вы сейчас находитесь как раз в тонусе и нужной форме.
Рак
Представится возможность проявить свои командирские и организаторские способности, и вы покажете как хорошо умеете создавать мощную команду, ставить цели, распределять обязанности, контролировать выполнение и мотивировать людей.
Лев
День будет наполнен общением с разными людьми, и в различных формах взаимодействия – вы и по телефону с ними говорите, и встречаетесь, и различные современные средства связи применяете, и какие-то конференции устраиваете.
Дева
Возникает потребность в самокопании, нужно будет разобраться в себе, прислушиваться к интуиции, наконец, осознать кто вы есть на самом деле и понять, что же вы хотите. Возможно, понадобятся чьи-то свободные уши всю эту рефлексию выслушать.
Весы
Окажется, что денег у вас сейчас не очень много и может даже потребоваться экономить, к чему вы не очень привыкли. Впрочем, научиться с умом тратить никогда не бывает лишним и не бывает поздно.
Скорпион
Личная жизнь может порадовать. Ваши эмоции сегодня расцветают, словно весной, потому что в сердце поселяется любовь. И зима вас радует, и действительность приобретает яркие краски, и жизнь уже не кажется пресной.
Стрелец
Новости, которые вы сегодня получите, могут вдохновить вас на определенные изменения. К примеру, вы решите, что самое время куда-то переезжать или сменить работу. Словом, примете решение начать новую страницу в жизни.
Козерог
День может показаться очень скучным и невероятно длинным, потому что каких-то динамических изменений не предвидится, вы словно что-то ожидаете и это будет не очень увлекательным занятием, но от вас ничего не зависит, поэтому приходится ждать.
Водолей
Вам не особенно есть чем заняться, поэтому вы будете чувствовать себя как-то не совсем уверенно в тех условиях, которые сложились. В конце концов, найдите себе занятие по душе, чтобы не скучать и не проживать жизнь кое-как.
Рыбы
Кто-то будет стараться подвинуть вас куда подальше, чтобы вы не могли проявлять работе свои лучшие качества. Но вы одержите победу в конкурентной борьбе и затмите всех и своим обаянием, и деловыми качествами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.
Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.
Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.
Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.
Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021 году необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.