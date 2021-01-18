Гороскоп на 18 января: Овны получат деньги, а Весам придется экономить

В понедельник, 18 января, Овны могут получить большие деньги, Весам наоборот придется экономить, а Скорпионов порадует личная жизнь.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 18 января.

Овен

Поскольку на днях уже и зарплату обещают, то может и сегодня финансы вам подкинут. В любом случае какие-то деньги, еще и большой суммой, вам сегодня должны прийти, как раз вовремя и на оплату коммунальных услуг.

Телец

Вам нужно найти ответы на многие вопросы и для этого придется посмотреть на сложившуюся ситуацию совсем под другим углом зрения. Возможно, встать на место другой стороны или вообще подняться над проблемой.

Близнецы

Хотя работы и будет немало, но ваше профессиональное мастерство помогает вам легко и быстро справляться даже с большими объемами и сложными задачами. Вы сейчас находитесь как раз в тонусе и нужной форме.

Рак

Представится возможность проявить свои командирские и организаторские способности, и вы покажете как хорошо умеете создавать мощную команду, ставить цели, распределять обязанности, контролировать выполнение и мотивировать людей.

Лев

День будет наполнен общением с разными людьми, и в различных формах взаимодействия – вы и по телефону с ними говорите, и встречаетесь, и различные современные средства связи применяете, и какие-то конференции устраиваете.

Дева

Возникает потребность в самокопании, нужно будет разобраться в себе, прислушиваться к интуиции, наконец, осознать кто вы есть на самом деле и понять, что же вы хотите. Возможно, понадобятся чьи-то свободные уши всю эту рефлексию выслушать.

Весы

Окажется, что денег у вас сейчас не очень много и может даже потребоваться экономить, к чему вы не очень привыкли. Впрочем, научиться с умом тратить никогда не бывает лишним и не бывает поздно.

Скорпион

Личная жизнь может порадовать. Ваши эмоции сегодня расцветают, словно весной, потому что в сердце поселяется любовь. И зима вас радует, и действительность приобретает яркие краски, и жизнь уже не кажется пресной.

Стрелец

Новости, которые вы сегодня получите, могут вдохновить вас на определенные изменения. К примеру, вы решите, что самое время куда-то переезжать или сменить работу. Словом, примете решение начать новую страницу в жизни.

Козерог

День может показаться очень скучным и невероятно длинным, потому что каких-то динамических изменений не предвидится, вы словно что-то ожидаете и это будет не очень увлекательным занятием, но от вас ничего не зависит, поэтому приходится ждать.

Водолей

Вам не особенно есть чем заняться, поэтому вы будете чувствовать себя как-то не совсем уверенно в тех условиях, которые сложились. В конце концов, найдите себе занятие по душе, чтобы не скучать и не проживать жизнь кое-как.

Рыбы

Кто-то будет стараться подвинуть вас куда подальше, чтобы вы не могли проявлять работе свои лучшие качества. Но вы одержите победу в конкурентной борьбе и затмите всех и своим обаянием, и деловыми качествами.

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