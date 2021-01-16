Гороскоп на 16-17 января для всех знаков: какими будут выходные

Субботу и воскресение (16 и 17 января) Овны проведут за работой, Скорпионы будут вынуждены выяснять отношения, Козероги получат деньги, а Львам советуют обратить внимание на защиту.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на выходные 16-17 января.

Овен

Придется немного еще поработать, потому что вы несколько выбились из привычного графика и нужно догонять упущенное, а его накопилось немало. Поэтому эти выходные у вас будут рабочими днями и довольно напряженными.

Телец

Добавьте к вашему обычному графику выходного дня немного здорового авантюризма – и эти дни вам запомнятся надолго. Ибо вы можете попасть в какую-нибудь интересную историю, полную веселья и приключений.

Близнецы

Вы можете поднять собственную самооценку и подняться на ступеньку выше в глазах вашего окружения, потому что возноситесь где-то ближе к Олимпу и будете находиться рядом почти с небожителями или другими представителями элиты.

Рак

Вам сейчас совсем не хочется ничего делать, и вы не придумаете ничего лучшего, чем переждать это смутное время и заняться какими-то спокойными делами. И даже просто выспаться – лишь бы вдоволь.

Лев

Позаботьтесь на выходные о защите, и независимо от того, проведете ли вы их дома, или где-нибудь вдали, вы должны точно знать, что ваши двери, окна, документы, деньги и вы сами находятся под надежным присмотром и защитой.

Дева

Вы захотите посвятить выходные полному релаксу и абсолютному расслаблению, даже можете не обращать внимания все те насущные накопившиеся домашние дела, и будете отдыхать.

Весы

Не планируете ничего особенного, потому что хочется просто окунуться в обычные дела – навести порядок в душе и доме, разобрать елку, очистить все от грязи и лишнего, наконец, отдохнуть от этих праздников и беспорядка.

Скорпион

Вас так и будет тянуть выяснять отношения, решить все вопросы, причем, иногда даже довольно агрессивным путем. Словом, не сидится вам спокойно, и молчать вы не собираетесь, особенно, когда затрагивают вас лично.

Стрелец

Окажется, что те желания, которые вы считали почти невыполнимыми, имеют все шансы воплотиться в жизнь. И вы получите почти перечень конкретных шагов, которые необходимо осуществить для того, чтобы заполучить вашего журавля в небе.

Козерог

К вам в руки попадают деньги, которые вам нужно будет куда-то потратить. И эти расходы пойдут преимущественно на вас и ваши потребности, хоть вы и будете сопротивляться этому неожиданному и счастливому случаю, пытаясь купить что-то и для других.

Водолей

Хотя вы привыкли выходные проводить свободно и спонтанно, но эти дни пройдут согласно определенному графику, который, кстати, и не вы составили. Но ваши близкие или друзья имеют на вас определенные планы и вы будете не против им помочь.

Рыбы

Проведите выходные спокойно и по-семейному, окружите себя близкими и организуйте интересные занятия, чтобы было увлекательно и познавательно для всех членов семьи. И не важно, какие там морозы нас ожидают, потому что главное, что вы – вместе.

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