Гороскоп на 16-17 января для всех знаков: какими будут выходные
Субботу и воскресение (16 и 17 января) Овны проведут за работой, Скорпионы будут вынуждены выяснять отношения, Козероги получат деньги, а Львам советуют обратить внимание на защиту.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на выходные 16-17 января.
Овен
Придется немного еще поработать, потому что вы несколько выбились из привычного графика и нужно догонять упущенное, а его накопилось немало. Поэтому эти выходные у вас будут рабочими днями и довольно напряженными.
Телец
Добавьте к вашему обычному графику выходного дня немного здорового авантюризма – и эти дни вам запомнятся надолго. Ибо вы можете попасть в какую-нибудь интересную историю, полную веселья и приключений.
Близнецы
Вы можете поднять собственную самооценку и подняться на ступеньку выше в глазах вашего окружения, потому что возноситесь где-то ближе к Олимпу и будете находиться рядом почти с небожителями или другими представителями элиты.
Рак
Вам сейчас совсем не хочется ничего делать, и вы не придумаете ничего лучшего, чем переждать это смутное время и заняться какими-то спокойными делами. И даже просто выспаться – лишь бы вдоволь.
Лев
Позаботьтесь на выходные о защите, и независимо от того, проведете ли вы их дома, или где-нибудь вдали, вы должны точно знать, что ваши двери, окна, документы, деньги и вы сами находятся под надежным присмотром и защитой.
Дева
Вы захотите посвятить выходные полному релаксу и абсолютному расслаблению, даже можете не обращать внимания все те насущные накопившиеся домашние дела, и будете отдыхать.
Весы
Не планируете ничего особенного, потому что хочется просто окунуться в обычные дела – навести порядок в душе и доме, разобрать елку, очистить все от грязи и лишнего, наконец, отдохнуть от этих праздников и беспорядка.
Скорпион
Вас так и будет тянуть выяснять отношения, решить все вопросы, причем, иногда даже довольно агрессивным путем. Словом, не сидится вам спокойно, и молчать вы не собираетесь, особенно, когда затрагивают вас лично.
Стрелец
Окажется, что те желания, которые вы считали почти невыполнимыми, имеют все шансы воплотиться в жизнь. И вы получите почти перечень конкретных шагов, которые необходимо осуществить для того, чтобы заполучить вашего журавля в небе.
Козерог
К вам в руки попадают деньги, которые вам нужно будет куда-то потратить. И эти расходы пойдут преимущественно на вас и ваши потребности, хоть вы и будете сопротивляться этому неожиданному и счастливому случаю, пытаясь купить что-то и для других.
Водолей
Хотя вы привыкли выходные проводить свободно и спонтанно, но эти дни пройдут согласно определенному графику, который, кстати, и не вы составили. Но ваши близкие или друзья имеют на вас определенные планы и вы будете не против им помочь.
Рыбы
Проведите выходные спокойно и по-семейному, окружите себя близкими и организуйте интересные занятия, чтобы было увлекательно и познавательно для всех членов семьи. И не важно, какие там морозы нас ожидают, потому что главное, что вы – вместе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Соломка дала прогноз для Украины на неделю. По ее словам, с 11 января в стране могут ввести ограниченные меры экономии, а кто-то из политических деятелей даже может лишиться полномочий.
Также таролог рассказала, что с понедельника Тельцам придется проявлять себя в разных ипостасях, Раки буду планировать дела и бюджет на год, а Львы закрепят авторитет на работе.
Согласно гороскопу для всех знаков на неделю, Овны полноценно приступят к рабочим делам, Близнецов ожидают творческие взлеты, а Раков – деньги.
В январе Украину ждут финансовые трудности, политики будут делить между собой влияние и денежные потоки, кроме того – возможно появление новых руководителей финансовых ведомств, рассказала Соломка.
Также по ее словам, в январе Скорпионам нужно будет с боем выбивать заработанным деньги, а вот труд Близнецов будет хорошо вознагражден.
В первый месяц 2021 года, согласно прогнозу здоровья от таролога, Овнам, Тельцам и Скорпионам лучше провести время дома и отдохнуть, Раков проблемы обойдут, а Козерогам стоит заняться физическими нагрузками.