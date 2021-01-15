Гороскоп на 15 января для всех знаков: Овны погрузятся в работу, а Раки – в развлечения

В пятницу, 15 января, Овны с головой погрузятся в работу, Раки попадут на вечеринку, Скорпионам придется пересмотреть свои предубеждения.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 15 января.

Овен

Почему у вас под конец недели накопилось немало работы. И вам придется ее разгребать, причем самостоятельно, не надеясь на чью-то помощь. Впрочем, времени может не хватить, поэтому и в субботу предстоит работать.

Телец

День обещает быть очень активным, когда вам нужно будет успеть посетить несколько мест, пообщаться с людьми, еще и бумаги какие-то оформить. Словом, задач будет немало, но с вашей работоспособностью вам все удастся.

Близнецы

С невероятным удовольствием и облегчением вы завершите какой-то важный и долгосрочный проект. И будете чувствовать себя так, будто разгрузили кучу вагонов и теперь можете уже позволить себе отпраздновать и отдохнуть.

Рак

Вас могут пригласить на какое-то торжество, где соберутся веселые люди, объединенные одной общей целью или определенным занятием. И вам это может настолько понравиться, что вы и в дальнейшем решите ходить на подобные собрания или вечеринки.

Лев

Ваша щедрость сейчас не знает границ, и вы готовы делиться тем, что имеете в достатке и с ближними, и с родными, и с жаждущими. К примеру, отдадите на благотворительность свои вещи или, перечислите какие-то деньги тем, кто их очень нуждается.

Дева

Семья сегодня для вас – самое главное достояние, и вы посвятите много времени на общение с родными, вспомнив и близких, и дальних родственников, даже тех, кого уже давно нет рядом с вами. Такой какой день семейных воспоминаний намечается.

Весы

Кто-то будет пытаться убедить вас в том, что вы не правы. И это будет довольно жесткое противостояние, когда придется искать нужные аргументы и отстаивать свою точку зрения только потому, что кто-то пытается решить за вас ваши вопросы.

Скорпион

В дверь стучит что-то новое и прогрессивное. И как бы вы не сопротивлялись, все равно придется пересмотреть свои предубеждения, забыть о каких-то старых и хорошо изученных навыки и двигаться в новом направлении.

Стрелец

Возможно, придется напрягать мозги и учиться новым технологиям или направлениям, без которых будет невозможна ваша дальнейшая работа и общение с людьми. Обратитесь к экспертам и учителям, которые, кстати, могут быть и моложе вас.

Козерог

День может быть очень творческим и наполненным удовольствиями, когда вас так и будет тянуть создавать что-то новое – вышивать, или петь, или лобзиком выпиливать. Главное – поймать то удовольствие, которое дает акт творения чего-либо.

Водолей

Позвольте себе целый день вволю поваляться, никуда не ходить и вообще освободите этот день от важных дел, если сможете. А если нет, то будьте максимально расслаблены и избегайте любого общения.

Рыбы

Самое время встретиться с друзьями, вот так собраться вместе и повеселиться. Особенно с теми, кого давно не видели и все откладывали встречи. И пусть вас будет не очень много, но позитивные контакты так вам сейчас нужны.

Как сообщал OBOZREVATEL: