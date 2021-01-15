Гороскоп на 15 января для всех знаков: Овны погрузятся в работу, а Раки – в развлечения
В пятницу, 15 января, Овны с головой погрузятся в работу, Раки попадут на вечеринку, Скорпионам придется пересмотреть свои предубеждения.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 15 января.
Овен
Почему у вас под конец недели накопилось немало работы. И вам придется ее разгребать, причем самостоятельно, не надеясь на чью-то помощь. Впрочем, времени может не хватить, поэтому и в субботу предстоит работать.
Телец
День обещает быть очень активным, когда вам нужно будет успеть посетить несколько мест, пообщаться с людьми, еще и бумаги какие-то оформить. Словом, задач будет немало, но с вашей работоспособностью вам все удастся.
Близнецы
С невероятным удовольствием и облегчением вы завершите какой-то важный и долгосрочный проект. И будете чувствовать себя так, будто разгрузили кучу вагонов и теперь можете уже позволить себе отпраздновать и отдохнуть.
Рак
Вас могут пригласить на какое-то торжество, где соберутся веселые люди, объединенные одной общей целью или определенным занятием. И вам это может настолько понравиться, что вы и в дальнейшем решите ходить на подобные собрания или вечеринки.
Лев
Ваша щедрость сейчас не знает границ, и вы готовы делиться тем, что имеете в достатке и с ближними, и с родными, и с жаждущими. К примеру, отдадите на благотворительность свои вещи или, перечислите какие-то деньги тем, кто их очень нуждается.
Дева
Семья сегодня для вас – самое главное достояние, и вы посвятите много времени на общение с родными, вспомнив и близких, и дальних родственников, даже тех, кого уже давно нет рядом с вами. Такой какой день семейных воспоминаний намечается.
Весы
Кто-то будет пытаться убедить вас в том, что вы не правы. И это будет довольно жесткое противостояние, когда придется искать нужные аргументы и отстаивать свою точку зрения только потому, что кто-то пытается решить за вас ваши вопросы.
Скорпион
В дверь стучит что-то новое и прогрессивное. И как бы вы не сопротивлялись, все равно придется пересмотреть свои предубеждения, забыть о каких-то старых и хорошо изученных навыки и двигаться в новом направлении.
Стрелец
Возможно, придется напрягать мозги и учиться новым технологиям или направлениям, без которых будет невозможна ваша дальнейшая работа и общение с людьми. Обратитесь к экспертам и учителям, которые, кстати, могут быть и моложе вас.
Козерог
День может быть очень творческим и наполненным удовольствиями, когда вас так и будет тянуть создавать что-то новое – вышивать, или петь, или лобзиком выпиливать. Главное – поймать то удовольствие, которое дает акт творения чего-либо.
Водолей
Позвольте себе целый день вволю поваляться, никуда не ходить и вообще освободите этот день от важных дел, если сможете. А если нет, то будьте максимально расслаблены и избегайте любого общения.
Рыбы
Самое время встретиться с друзьями, вот так собраться вместе и повеселиться. Особенно с теми, кого давно не видели и все откладывали встречи. И пусть вас будет не очень много, но позитивные контакты так вам сейчас нужны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Соломка дала прогноз для Украины на неделю. По ее словам, с 11 января в стране могут ввести ограниченные меры экономии, а кто-то из политических деятелей даже может лишиться полномочий.
Также таролог рассказала, что с понедельника Тельцам придется проявлять себя в разных ипостасях, Раки буду планировать дела и бюджет на год, а Львы закрепят авторитет на работе.
Согласно гороскопу для всех знаков на неделю, Овны полноценно приступят к рабочим делам, Близнецов ожидают творческие взлеты, а Раков – деньги.
В январе Украину ждут финансовые трудности, политики будут делить между собой влияние и денежные потоки, кроме того – возможно появление новых руководителей финансовых ведомств, рассказала Соломка.
Также по ее словам, в январе Скорпионам нужно будет с боем выбивать заработанным деньги, а вот труд Близнецов будет хорошо вознагражден.
В первый месяц 2021 года, согласно прогнозу здоровья от таролога, Овнам, Тельцам и Скорпионам лучше провести время дома и отдохнуть, Раков проблемы обойдут, а Козерогам стоит заняться физическими нагрузками.