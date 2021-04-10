Гороскоп на 10-12 апреля: на выходных высок риск травм, инсультов и головных болей

С 10 по 12 апреля Луна буде убывать и перейдет в знак Овна. Это время импульсивных действий и не самое подходящее для монотонной деятельности.

Эти дни грозят вспыльчивостью, эмоциональностью и суперактивностью. Об этом написала в Instagram астролог Юлия Погорельченко.

10 и 11 апреля достаточно гармоничны, направлены на понимание себя и других. Хорошее время для отдыха на свежем воздухе.

"Работает аспект Венеры и Юпитера, который придаст хорошего настроения и оптимизма, приятных романтических встреч. Вероятны подарки и прибыль. Будьте аккуратны с едой. В понедельник новолуние, поэтому эмоций будет предостаточно, напряжение и желание все в корне изменить будет в течении всего дня. Напряженный аспект Венеры и Плутона будет работать все три дня. Он принесет раздражение, разрывы, конфликты, как в деловом, так и в брачном партнерстве. Вероятны крупные траты, поэтому обдумываем их заранее и покупаем опираясь на голову, а не на эмоции", – предупредила она.

В то же время 10 апреля благоприятно для любых земных дел, важно прислушаться к партнерам. 11 апреля появится напряжение, депрессивные состояния, снижение энергии.

"12 апреля подойдет для начала новых видов тренировок или диеты. Избегать негативных проявлений. 10 апреля – день Сатурна. В этот день часто происходят события, которые отвечают за нашу кармическую задачу. Либо мы получаем ответ из прошлого, либо результат наших действий. Стоит внимательно относиться к событиям субботы. Хороший день для планирования будущей недели. Воскресенье – день Солнца, в этот день издревле все отдыхали, что и вам советую. Посетите родителей, если нет возможности, хотя бы позвоните им. Этот день больше для семьи, чем для работы. Понедельник день Луны. Уделите внимание женщинам вашей семьи, детям. Вы можете чувствовать большую эмоциональность, чем в другие дни. Прислушивайтесь к интуиции. Никогда не откладывайте на понедельник решение каких-либо дел, лучше его проводить в "лайт"-режиме", – отметила астролог.

Погорельченко подчеркнула, что в течение 10-12 апреля высок риск травм, инсультов, головных болей, повышения давления. Чаще всего будет страдать голова.

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