Гороскоп на 1 февраля для всех знаков: каким будет день

В понедельник, 1 февраля, Близнецы и Раки будут полностью погружены в работу, у Скорпионов может случиться обострение отношений в коллективе, а Рыбы будут что-то праздновать в кругу семьи.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 1 февраля.

Овен

Настроение, хоть и должно быть понедельничным и немного грустным, но у вас оно очень возвышенное и даже праздничное. Поэтому, если у вас там какие-то праздники впереди, проведите их так, чтобы надолго запомнить.

Телец

Вас сейчас все устраивает – и дом, и работа, и семейные отношения. Вы даже чувствуете себя очень счастливыми и хотели бы, чтобы такое положение дел продолжалось как можно дольше. Ну что же, день прибывает, весна приближается и организм где-то находит силы для жизни.

Близнецы

Ничего нового – работа, работа и снова работа, все по графику и согласно штатного расписания. Стабильность зашла в чат и в вашу жизнь, и радует вас предсказуемостью, равномерной и умеренной нагрузкой на все группы мышц.

Рак

Работа полностью заполонила вашу жизнь и это вас очень радует, тем более, что вы достигаете определенных успехов и продвигаетесь все выше и выше по карьерной лестнице, вас хвалят и поощряют.

Лев

Происходит какое-то непонятное замедление. Вот вы и хотите что-то делать, а все вокруг вас тормозят – вовремя не приходят, встречи переносят, задачи не выполняют. И вы понимаете, что и вам нужно приостановиться.

Дева

Что-то в вашей личной или семейной жизни происходит такое, что вы чувствуете себя очень довольными и даже счастливыми. А почему бы и не порадоваться, когда рядом – близкий человек, который вас вполне понимает и поддерживает.

Весы

Вы сегодня особенно креативны и продуктивны, только вам нужно сосредоточиться и сконцентрироваться на решении одного-единственного вопроса, и не тратить силы на другие направления. Поэтому отключите все посторонние раздражители, пока его не решите.

Скорпион

Может случиться обострение отношений в коллективе, с коллегами или руководством, которые вдруг решат показать вам ваше место, с которым вы категорически не согласны. Вот и получится некоторое недоразумение.

Стрелец

В голову приходят гениальные идеи по улучшению вашего материального положения. это могут быть какие-то продажи, или редкое ремесло, которым вы владеете или хотите выучиться. А может вы вдруг решите выращивать что-то редкое?

Козерог

Достаточно спокойный день, который будет похож на продолжение выходных. Вам некуда спешить и вы можете отдыхать и вообще посвятить день себе, своим потребностям, хобби, здоровью, наслаждениям.

Водолей

Кажется, вы уже определились с последующим жизненным направлением, и все, что сегодня происходит, показывает вам, что вы все-таки на правильном пути. Ведь сейчас у вас будет определенный тест-драйв своего ближайшего будущего.

Рыбы

Сегодня у вас будет что отпраздновать и чему порадоваться в кругу родных и близких. Возможно, это будет какое-то семейный праздник. Впрочем, даже если ничего такого не предвидится, никто не запретит вам что-то такое устроить.

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