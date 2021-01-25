Гороскоп красоты на неделю: когда лучше стричься и ходить к косметологу

Для того, чтобы стричь волосы, делать маникюр или планировать поход к стоматологу тарологи советуют выбирать благоприятный день по лунному календарю. К примеру, 26 и 27 января лучше не планировать процедуры красоты, а перенести их на 29. 25 и 31 января будут благоприятными для голодания, а 28 – для окраски волос.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила лунный гороскоп красоты и здоровья на неделю с 25 по 31 января.

25 января

В этот день стоит меньше пить, можно чистить желудок и кишечник или всухую поголодать, но не лежать на диване, а активно двигаться, много ходить, делать упражнения. День хорош для массажа, различных косметологических процедур, но не чисток и не маникюра, зато можно делать маски и покрасить волосы.

26 января

Питание должно быть умеренным, легким и диетическим, можно воздержаться от еды или от крепких напитков, в том числе от крепких кофе и чая. Хорошее время для посещения стоматолога. А вот стричь, красить или удалять волосы и делать маникюр лучше в другой день. Можно ограничиться масками.

27 января

Физические процедуры сегодня особенно полезны, поэтому больше двигайтесь и ходите. Пищу лучше употреблять легкую и постную, от мяса лучше отказаться вообще. Вместо этого добавить к блюдам куркуму, овощи и фрукты. Посетите стоматолога, но визит к косметологу, на маникюр и к парикмахеру перенесите на другой день.

28 января

От мяса лучше сегодня отказаться, вместо этого всерьез заняться красотой и здоровьем, потому что период полнолуния – прекрасное время для многих процедур, в том числе омолаживающих и очищающих. К примеру, можно чистить печень, голодать. Хорошо посетить парикмахера, завивать или окрашивать волосы. Ну разве что от чисток кожи и удаления волос воздержитесь.

29 января

В питании сегодня можно себе позволить что-то вкусное и даже экзотическое, можно есть и пить почти все, что хочется, главное – не переедать. А можно и воздержаться от пищи, если это нужно.

Особенно полезными будут очищающие процедуры типа бани или сауны, можно делать массажи, маникюр, маски для волос и лица, удалять лишние волосы на теле. Прической тоже можно заняться – покрасить, например, или завить кудри.

30 января

Питание сегодня должно быть умеренным, хотя можно позволить себе расслабляющие, но не крепкие напитки, и в небольших количествах. Вместо мяса и переработанных продуктов употребляйте орехи и другие простые продукты, желательно несоленые.

День благоприятен для чистки изнутри и снаружи. Можно чистить кишечник, почки, можно поголодать, сделать массаж или посетить баню. О красоте тоже не забываем – желательно завивать и красить волосы, делать маникюр, маски для лица.

31 января

Еще один благоприятный день для очищения желудка и кишечника, а также кожи. Поэтому сегодня лучше не переедать, отказаться от продуктов животного происхождения, или таких, которые подверглись значительной переработке, а также от соленых продуктов. Лучше употреблять простую и легкую пищу.

Добавьте в планы процедуры для красоты, посетите баню, бассейн, сделайте массаж, маникюр, маски для лица, стрижку и окрашивание волос.

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