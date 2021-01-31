Гороскоп карьеры на февраль: таролог рассказала, кому повезет

В февраля 20201 года Тельцы получат возможность заключить выгодные контракты, Овны могут активизировать новое направление в работе, а Девы – передвинуться по служебной лестнице.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила карьерный прогноз на картах Таро для всех знаков Зодиака на февраль.

Овен

Даже несмотря на то, что у вас с работой вроде бы все благополучно, сейчас активизируется совершенно новое направление, которое может стать вашим на довольно продолжительное время. И вы будете ему уделять много времени и сил.

Телец

Самые выгодные условия и контракты в этом месяце – ваши. Вы уже научились отстаивать свои права, имеете большой опыт и профессиональные навыки, которые можно и нужно монетизировать так, чтобы и вам хорошо было, и ваш труд ценили.

Близнецы

Придется несколько умерить свой творческий пыл, привести в порядок свободный график, стать более собранными и ответственными, с пользой проводить каждую рабочую минуту. Благодаря такой собранности вы станете больше зарабатывать.

Рак

Объем работы, который вам предстоит сделать, будет огромным, так что свободного времени будет не так и много. Но такая загруженность пока может не очень сказаться на финансовом положении – выплаты могут растянуть надолго.

Лев

Вы не будете сидеть на месте, все время в каких-то командировках, разъездах, встречах, в дороге. И это вас будет радовать, поскольку вы уже и так засиделись, а хочется немного обновить впечатления, да и разные приключения не помешают.

Дева

Возможно стремительное передвижение по служебной лестнице, поскольку ваша активность и вовлеченность в работу будет замечена на самым высоком уровне и это может обернуться новой должностью, а то и новой более перспективной работой.

Весы

Не нужно сейчас проявлять никакой инициативы, просто выполняйте то, что вам говорят четко и в указанные сроки. Нужна ваша исполнительность, а не творчество. Главное, чтобы такая четкость была и в расчетах за проделанную работу.

Скорпион

Работа обещает быть скучной, коллеги – надоедливыми, начальство не требует от вас никаких подвигов и это печально. Вот вам и захочется взбрыкнуть так, чтобы все ахнули, креативно так извернуться, чтобы ваше имя навечно было запечатлено в истории компании.

Стрелец

Вы сейчас очень инициативны и работоспособны, коллег, конечно, это будет очень раздражать, зато вы получите больше преимуществ и поощрений, ведь руководство в этом месяце будет к вам особо благосклонно и щедро отблагодарит вас за работу.

Козерог

Приходится быть в состоянии "и швец, и жнец", поскольку никто кроме вас не выполнит столь много разнообразной работы, но это очень утомительно, поэтому лучше начинайте прямо сейчас учиться делегировать полномочия и управлять людьми.

Водолей

Вы получите информацию о том, что для вас есть новая работа, более перспективная и с лучшими условиями во всех смыслах. А пока у вас есть время для того, чтобы все хорошенько обдумать, взвесить и понять, нужно ли вам что-то менять.

Рыбы

Ваш мозг в феврале работает особенно интенсивно, ведь вам нужно не просто самим разобраться в современных технологиях, а еще и других научить и показать, что с ними делать. Но вам понравиться, ведь эти нововведения значительно облегчают вашу ежедневную работу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

таролог рассказала, что 2021 у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.