Гороскоп для всех знаков на выходные: кого ждут веселье и отдых

В выходные, 6 и 7 февраля, многих знаков зодиака ждет отдых и веселье: Овны проведут дни в компании родственников и друзей, Близнецы посетят новые места, Раки побывают на веселом мероприятии. Стрельцы могут получить финансовую помощь.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 6-7 февраля.

Овен

Ни одного выходного без праздников! И это становится уже вашим лозунгом, потому и эти дни вы проведете весело в дружеской компании из родственников и друзей. И какая разница – что-то отмечать, или собраться просто для того, чтобы пообщаться.

Телец

Несмотря на то, что вам бы лучше отдыхать, сейчас удастся даже немного денег заработать. Но, к счастью, не очень напрягаясь. И даже можно сказать, что играючи. И эти средства вам действительно не будут лишними.

Близнецы

Попробуете что-то новое, посетите новые для вас места, познакомитесь с современными технологиями, интересными людьми. И вообще – многое будет нового и необычного, что положит начало и новым желаниям, и новым увлечениям.

Рак

Эти выходные будут очень радостными и наполненными общением с веселым людьми. Вы можете посетить или организовать какое-то мероприятие, где собрать немного людей и обменяться положительными эмоциями.

Лев

Замечательные выходные проведете в компании, впрочем, это будет не столько отдых со всеми атрибутами и последствиями, сколько какие-то рабочие совещания, командные соревнования и групповые занятия, где вы создаете что-то новое и прекрасное.

Дева

Позвольте себе паузу, причем по полной программе, без лишних свидетелей и даже телефонных звонков. Просто убегите от всех, выключите средства связи и побудьте в тишине, чтобы послушать как следует себя, а не привычный окружающий шум.

Весы

Ваша привычная жизнь изменится. Что-то в ней появится такое неожиданное, что заставит вас пересмотреть и устойчивое распорядок, и свои действия, а также предпочтения и маршруты движения. Может это любовь?

Скорпион

Эти дни будут отличаться строгим распорядком дня и какими необходимыми и принудительными действиями. К примеру, вы решите сделать генеральную уборку с глобальным выбрасыванием всех лишних вещей.

Стрелец

Можете рассчитывать на большую финансовую помощь, то ли от близких, то ли от дальних, но придут деньги, с которыми вы можете даже сразу и не понять, что делать. Поэтому главная задача – найти, куда вложить деньги.

Козерог

Предпочтете культурный отдых и отправитесь смотреть на какое-то хорошее зрелище типа спектакля, кино или какого перформанса. Вам сейчас нужны и яркие впечатления и визуальное наслаждение, особенно после привычного серо-белого пейзажа вокруг.

Водолей

Вашей активности можно позавидовать. И все вы успеваете – и по дому управиться так, что все сияет и блестит, и семье внимание уделить, и поработать гораздо продуктивнее, чем в будни, еще и своим увлечением время посвятить.

Рыбы

Никто и ничто не заставит вас за эти дни хоть как-то напрягаться. Даже домашние обязанности типа уборки или приготовления вы будете устойчиво игнорировать и предпочтете только покой, отдых и полный релакс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

неделя с 1 февраля начнется продуктивно у Тельцов – энергии будет хватать и на работу, и на семью, и друзей. Близнецов ждет успешная неделя, а Весов – деньги.

В Украине, по словам Соломки, неделя может начаться с смелых выступлений и протестов, а внутри политических групп будут обостряться конфликты. К тому же, могут произойти громкие скандалы и разоблачения.

Февраль 2021 года станет для Тельцов месяцем везения – они будут получать выгодные предложения и деньги, а Львы отправляться в дорогу решать важные дела.

Также таролог составила гороскоп здоровья для всего зодиака на февраль – Львам и Рыбам нужно быть внимательнее в дороге, а Тельцам, Козерогам и Водолеям – больше двигаться.