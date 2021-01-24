Гороскоп для всех знаков на неделю: что ждать с 25 января

Неделя с 25 января начнется для Овнов с финансовых вознаграждений, Девам захочется выдохнуть и отдохнуть, а у Рыб неделя будет успешной и продуктивной.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 25-31 января.

Овен

Финансовые успехи на этой неделе не заставят себя ждать – вы получаете не только заработанные деньги, но и другие приятные бонусы типа премии, наград, дивидендов, или просто кто-то решит одарить вас деньгами.

Телец

Новые эмоциональные отношения, которые у вас сейчас формируются, порадуют своей искренностью и открытостью. Оказывается, такие замечательные люди бывают, когда не нужно притворяться, а можно нормально общаться, заявлять и о себе, и о собственных нуждах.

Близнецы

Вы почувствуете, что значит поддержка коллектива, друзей, людей близких и не очень. И не важно, вы находитесь среди людей или живете где-то на самоизоляции. На этой неделе вы можете сформировать настоящую команду для достижения общих целей.

Рак

Вас ожидает неделя, загруженная работой по самые уши. Кажется, вам даже некогда будет поесть из-за плотного графика, так как только вы завершаете одну задачу, как тут же находится другая, причем, срочная и на вчера.

Лев

А у вас снова встречи, которые вам приятны во всех отношениях. Это будут и душевные разговоры, и обмен полезной информацией, и зарождение новых интересный идей, и подписание важных соглашений, и продуктивная работа.

Дева

После длительных семейных праздников и активного общения с большим количеством людей, вам захочется наконец выдохнуть и отдохнуть от толпы. И потянет куда-то бродить, быть наедине с собой и слушать тишину.

Весы

Будете включать в себе командира и командовать парадом, потому что никто другой не сможет настолько вдохновить людей на подвиги и мотивировать их на достижение целей. Это только со стороны кажется, что управлять людьми просто, а на самом деле – это определенный талант.

Скорпион

Время пролетит очень быстро: только был понедельник, а уже и выходные на носу. Эта неделя будет чрезвычайно насыщена различными событиями, интересными встречами, напряженной работой, и вам нужно будет многое успеть сделать.

Стрелец

Вы уже привыкаете к тому, что жизнь подчиняется определенным правилам и графику, распорядок дня стал необходимостью и вы понимаете, что не так уж и плохо контролировать свое время, как вы будете это делать всю неделю.

Козерог

Ваша пробивная способность ныне сыграет важную роль в вашем профессиональном становлении. Потому что профессиональная компетентность – это хорошо, но как о ней узнают другие, если скромно сидеть на месте? Поэтому смело заявляйте о себе.

Водолей

Что-то вы засиделись на одном месте и пора бы уже куда-то двигаться. Если в планах пока нет каких-то грандиозных переездов, то можно отправиться на небольшую прогулку или в путешествие куда-то по соседству.

Рыбы

Эта неделя для вас будет очень продуктивной и успешной, ваш важный проект выходит на завершающую стадию, осталось только доделать последние штрихи и грандиозно отпраздновать финал.

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