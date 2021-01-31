Гороскоп для всех знаков на неделю: что ждать с 1 февраля
Неделя с 1 февраля начнется продуктивно у Тельцов – энергии будет хватать и на работу, и на семью и друзей. Близнецов ждет успешная неделя, Весов – деньги, а вот в жизни Льва наступит пауза.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 1-7 февраля.
Овен
Захочется прекратить эту вечную беготню для того, чтобы помечтать, представить свое будущее, планировать какие-то действия, а не просто гонять все время по кругу. Добавьте в свою жизнь смысла, поставьте цель – и смело идите к ней.
Телец
Неделя будет очень солнечной на продуктивной, когда запаса вашей энергии хватает и для ежедневных дел, и для работы, и для того, чтобы добавить немного света и любви в серые будни вашим родным, друзьям и коллегам.
Близнецы
Период обещает быть успешным, вам удается почти все, за что вы беретесь, вы заканчиваете какие-то свои предыдущие крупные проекты, начинаете новые, не менее грандиозные, которые обещают уже в самом начале большую славу и материальные дивиденды.
Рак
Неделя повышенной активности. В вас будто что-то вселилось и дергает вас, и толкает на подвиги, и не дает присесть ни на минуту. А все потому, что вы сейчас очень увлечены одной идеей и спешите воплотить ее в реальность.
Лев
В жизни наступает определенная пауза, неопределенность, с которой вам нужно разобраться, потому что вы сейчас пока не в силах постичь умом все преимущества и недостатки того, что вам предлагается. Вот и затягиваете время, чтобы все как следует осмыслить.
Дева
Приходится вылезать из привычного уютного мира на публику и даже выступать, срывая аплодисменты и купаясь во всеобщем восторге. Вы на этой неделе становитесь чрезвычайно известной и популярной личностью.
Весы
Деньги снова прибывают. Не успели вы как следует освоить средства, которые к вам пришли раньше, так уж нужно задуматься над тем, куда тратить очередной транш. Но это очень приятные хлопоты и для многих людей они недоступны.
Скорпион
Встречи на этой неделе будут очень приятными и продуктивными. Благодаря вашему обаянию и шарму, деловые собеседники могут превратиться в ваших страстных сторонников, которые будут отстаивать ваши интересы.
Стрелец
С началом февраля для вас начинается новый этап в жизни. И хотя до весны еще остается немного времени, вы уже нацелились на дела, касающиеся нового весенне-летнего периода. Ну все правильно, уже нужно заранее готовиться.
Козерог
Домашние дела требуют решения. Здесь и наведение порядка в доме, и выбрасывание всего лишнего и проведение каких-то ремонтных или строительных работ, а также документальное оформление различных прав на землю или недвижимость.
Водолей
На этой неделе следует быть немного осторожными, не лезть, куда не следует, вести себя осторожнее с различными опасными вещами, в том числе и больше молчать, потому что одно неосторожное слово или движение могут привести к необратимым последствиям.
Рыбы
Вам сейчас будет трудно сосредоточиться на чем-то одном, потому что нужно будет сделать много разных дел, и в разных направлениях, поэтому вы и разрываетесь между ними, пока не определите приоритеты, и не выберете главное, с чего стоит начать.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.
Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.
Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.
Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.
Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021 году необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.