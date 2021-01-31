Гороскоп для всех знаков на неделю: что ждать с 1 февраля

Неделя с 1 февраля начнется продуктивно у Тельцов – энергии будет хватать и на работу, и на семью и друзей. Близнецов ждет успешная неделя, Весов – деньги, а вот в жизни Льва наступит пауза.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 1-7 февраля.

Овен

Захочется прекратить эту вечную беготню для того, чтобы помечтать, представить свое будущее, планировать какие-то действия, а не просто гонять все время по кругу. Добавьте в свою жизнь смысла, поставьте цель – и смело идите к ней.

Телец

Неделя будет очень солнечной на продуктивной, когда запаса вашей энергии хватает и для ежедневных дел, и для работы, и для того, чтобы добавить немного света и любви в серые будни вашим родным, друзьям и коллегам.

Близнецы

Период обещает быть успешным, вам удается почти все, за что вы беретесь, вы заканчиваете какие-то свои предыдущие крупные проекты, начинаете новые, не менее грандиозные, которые обещают уже в самом начале большую славу и материальные дивиденды.

Рак

Неделя повышенной активности. В вас будто что-то вселилось и дергает вас, и толкает на подвиги, и не дает присесть ни на минуту. А все потому, что вы сейчас очень увлечены одной идеей и спешите воплотить ее в реальность.

Лев

В жизни наступает определенная пауза, неопределенность, с которой вам нужно разобраться, потому что вы сейчас пока не в силах постичь умом все преимущества и недостатки того, что вам предлагается. Вот и затягиваете время, чтобы все как следует осмыслить.

Дева

Приходится вылезать из привычного уютного мира на публику и даже выступать, срывая аплодисменты и купаясь во всеобщем восторге. Вы на этой неделе становитесь чрезвычайно известной и популярной личностью.

Весы

Деньги снова прибывают. Не успели вы как следует освоить средства, которые к вам пришли раньше, так уж нужно задуматься над тем, куда тратить очередной транш. Но это очень приятные хлопоты и для многих людей они недоступны.

Скорпион

Встречи на этой неделе будут очень приятными и продуктивными. Благодаря вашему обаянию и шарму, деловые собеседники могут превратиться в ваших страстных сторонников, которые будут отстаивать ваши интересы.

Стрелец

С началом февраля для вас начинается новый этап в жизни. И хотя до весны еще остается немного времени, вы уже нацелились на дела, касающиеся нового весенне-летнего периода. Ну все правильно, уже нужно заранее готовиться.

Козерог

Домашние дела требуют решения. Здесь и наведение порядка в доме, и выбрасывание всего лишнего и проведение каких-то ремонтных или строительных работ, а также документальное оформление различных прав на землю или недвижимость.

Водолей

На этой неделе следует быть немного осторожными, не лезть, куда не следует, вести себя осторожнее с различными опасными вещами, в том числе и больше молчать, потому что одно неосторожное слово или движение могут привести к необратимым последствиям.

Рыбы

Вам сейчас будет трудно сосредоточиться на чем-то одном, потому что нужно будет сделать много разных дел, и в разных направлениях, поэтому вы и разрываетесь между ними, пока не определите приоритеты, и не выберете главное, с чего стоит начать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.