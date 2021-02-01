Гороскоп для всех знаков на 2 февраля: день будет успешным

Вторник, 2 февраля, будет успешным днем для многих знаков – Раки могут получить большие деньги и похвалу, Весы – новые знания, а Скорпионы и Львы проведут день в спокойствии и счастье.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 2 февраля.

Овен

День в целом пройдет на подъеме и в хорошем настроении, а тут еще и можете попасть на какое-то празднование или чествование, где можно будет встретить замечательных людей.

Телец

Ваша интуиция вас сегодня ведет именно туда, куда надо. И что бы там вам не подсказывала логика или не шептали в уши окружающие, вы все же послушайте то, что вам подсказывает внутренний голос – и действуйте так, как он говорит.

Близнецы

Вы берете дополнительные обязательства и ставите себя в более жесткие рамки, чтобы успевать все, что вы запланировали сделать. Возможно, даже накладываете на себя какие-то наказания за задержки или награды за своевременное выполнение.

Рак

Сегодня получаете от жизни не только удовольствие, но и деньги, причем, сегодня они могут быть очень значительными, а еще – вас будут очень хвалить и даже приводить в пример другим.

Лев

День обещает быть спокойным, несколько привычным, но не скучным, а именно таким, о котором мечтают – приятные обязанности, милая семья, хорошие друзья, красота вокруг. Вроде ничего особенного, а на сердце – радость.

Дева

В жизни наступает небольшая пауза, которая нужна вам для накопления сил и осмысления определенных процессов. И вы не можете двигаться вперед, пока не решите важные для себя вопросы. Или они сами собой не решатся.

Весы

Говорят, что учиться никогда не поздно. И даже если вам далеко за, всегда найдется то, что вы не знаете и то, что вам нужно будет знать. Итак, сегодня день получения новых знаний и умений.

Скорпион

Вам настолько кайфово, что захочется раствориться в этом пространстве. И просто наблюдать за тем, что вокруг происходит, без эмоций и выводов, просто смотреть на мир и наслаждаться им.

Стрелец

Мечты и надежды заполонят сейчас все ваше воображение, и кто-то старательно будет перед вами рисовать очень привлекательные картины, которые способны вас перенести в мир иллюзий и фантазий. Но не факт, что все это когда-то осуществится.

Козерог

Ваша ответственность сегодня будет зашкаливать. Вы вдруг решите, что можете самостоятельно разрулить все эти сложные вопросы, что сейчас возникают, даже если не вы были инициатором их создания.

Водолей

Придется отстаивать свое мнение. Стойте на своем и не ведитесь на провокации и манипуляции людей, даже если это очень близкие родственники или друзья. Потому что это ваша жизнь и только вы знаете, как ее правильно проживать.

Рыбы

Вы сейчас очень трудолюбивы, вот как взялись с самого утра трудиться, так до вечера спины и не разгибали. Более того, вы еще и чрезвычайно гордитесь тем, что вы такие трудящиеся, и вообще, что у вас есть хорошая работа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

неделя с 1 февраля начнется продуктивно у Тельцов – энергии будет хватать и на работу, и на семью и друзей. Близнецов ждет успешная неделя, а Весов – деньги.

В Украине, по словам Соломки, неделя может начаться с смелых выступлений и протестов, а внутри политических групп будут обостряться конфликты. К тому же, могут произойти громкие скандалы и разоблачения.

Февраль 2021 года станет для Тельцов месяцем везения – они будут получать выгодные предложения и деньги, а Львы отправляться в дорогу решать важные дела.

Также таролог составила гороскоп здоровья для всего зодиака на февраль – Львам и Рыбам нужно быть внимательнее в дороге, а Тельцам, Козерогам и Водолеям – больше двигаться.