Гороскоп для всех знаков на неделю: Рыбы могут получить повышение

Всю неделю с 18 января Близнецов будут сопровождать творческие порывы, Водолеев – результативные встречи, а Рыбы могут получить повышение.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка дала гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 января.

Овен

Вам сейчас хочется больше отдыхать. Как-то не очень тянет на производственные подвиги, почему-то они не очень высоко ценятся и поощряются. Вот вы уже несколько успокоились, не рвете на груди рубашку и больше себя бережете.

Телец

Будет возможность впасть в спячку, как медведь, и некоторое время совсем ничего не делать, никуда не выходить и мало с кем общаться. Кому-то это может показаться целой проблемой, а вы будете прекрасно себя чувствовать.

Близнецы

Творческие порывы будут сопровождать вас всю неделю. Вам очень хочется творить и вытворять, придумывая все новые и новые формы проявления себя как творческой личности. И это может касаться буквально всего – от приготовления пищи до создания картин.

Рак

Веселые друзья на этой неделе будут рядом и вы будете собираться на какие-то общие встречи, тусовки, вечеринки, интересно проводить время вместе. Создается впечатление, что вам уже не нужно одиночество, время выходить в люди.

Лев

У вас все еще продолжаются семейные встречи, праздники, застолья и другие проявления любви к вашему роду, друзьям и близким. Также попутно могут случиться приятные изменения в вашей семье – кто-то соберется жениться или предвидится иное пополнения семьи.

Дева

Актуальной будет групповая работа, ведь сейчас вам нужно собрать усилия и мысли многих людей, творчески их обработать и выдать какой-то новый продукт. Поэтому на этой неделе собирайте вокруг себя самые светлые головы и начинайте совместно работать.

Весы

Регламентирована работа, оказывается, тоже может быть в радость, особенно, когда вас долго носило из стороны в сторону и вам было непросто приспособиться к новым обстоятельствам. А сейчас вы уже привыкли и постепенно входите в привычный ритм.

Скорпион

Вы можете несколько соскучиться за праздником, от того, что слишком все вокруг станет привычным и скучным. Но в ваших силах изменить это, и можно добавить элементы новаторства и творчества во все, чем вы занимаетесь.

Стрелец

Пора наводить порядок. И в жизни, и в доме, и в работе. И вы уже разбираете новогодний декор, вычищаете дом от остатков праздника и продолжаете жить обычной регламентированной жизнью, без всех этих авралов.

Козерог

Можно уже и выкладываться на полную, беря на себя повышенные обязательства. И у вас не вызывает сопротивления тот факт, что кто-то загрузит нас по полной. Ибо вы получаете от этого удовольствие, вы даже сами можете просить о дополнительных поручениях или обязанностях.

Водолей

Неделя будет богатой на приятные и результативные встречи с давними знакомыми, когда можно не только поговорить о жизни, но и договориться о дальнейшем сотрудничестве и уже о более содержательных контактах и даже контрактах.

Рыбы

Повышается ваша работоспособность, вы уже можете больше успевать, больше работать, и это в значительной степени меняет ваш статус на работе. Не исключено, что вам могут предложить повышение или вы можете возглавить определенное отдельное направление.

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