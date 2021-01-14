Гороскоп для всех знаков на 14 января: каким будет день

Четверг, 14 января, станет успешным днем для Раков, Весов ждут совещания и переговоры, Близнецам советуют замедлиться и многое обдумать, а Рыбы могут провести день в пути.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 14 января.

Овен

Это только вы знаете, откуда берется этот привычный заряд бодрости, присущий вам даже в самые сложные времена или после длительного и беспробудного отдыха. Но сегодня вы бодры, веселы и готовы делиться позитивом с окружающими.

Телец

Ваше профессиональное мастерство заиграет новыми красками, поскольку сегодня получите приятный отзыв о своей деятельности. И начнете больше верить в себя, в то, что вы все-таки что-то знаете и умеете.

Близнецы

Надо немного успокоиться, замедлиться и о многом подумать. И привычные ежедневные заботы сегодня отходят на второй план, давая вам возможность больше времени провести в раздумьях и придумать что-то новое и креативное.

Рак

Очень успешный день намечается, когда у вас будет продуктивное общение, и не только с людьми близкими, но и с заграницей, и это может привести к установлению новых перспективных связей, которые обещают немалую прибыль.

Лев

Работа требует полного вашего присутствия и включенности в процесс, поэтому завершайте уже все свои праздничные дела и становитесь на привычные рельсы трудовых будней. Тем более, что вы и сами уже соскучились за системной работой, без авралов и длительных пауз.

Дева

Возможно успешное взаимодействие с правоохранительными органами, судебной системой и другими юридическими структурами. Поэтому, если у вас уже давно назрела необходимость решить какой-то вопрос в юридической плоскости, то сегодня это можно сделать.

Весы

Вам сегодня гарантированы совещания, заседания, переговоры, мозговые штурмы и вообще различные деловые и творческие взаимодействия с коллегами. И это будет довольно продуктивное общение, результатом которого станет создание новых направлений и систем.

Скорпион

Бизнес обещает вам принести денег, и вы с удовольствием будете считать финансы, как те, что уже получили, так и будущие выгоды, а еще составлять бизнес-план и договариваться с партнерами, поставщиками, клиентами.

Стрелец

А может вам где-то ближе к родине рвануть, если вы сейчас далеко оттуда? В места детства, вспомнить милые старые времена, встретиться с родственниками, поговорить... Словом, день будет вдохновлять вас на воспоминания и ностальгию.

Козерог

День не будет насыщенным различными событиями, потому что вы очень сосредоточены на решении одного-единственного вопроса, без которого не сможете дальше и шагу ступить. Поэтому лучше не планировать себе больше никаких дел.

Водолей

Обрисовываются прекрасные перспективы будущих заработков. И вы уже себе представляете, куда сможете потратить те деньги, которые вам обещали. Впрочем, не стоит делить шкуру еще не убитого медведя, потому что обещания могут остаться на словах.

Рыбы

Есть вероятность провести весь день в пути – то вам в одно место нужно будет сгонять, то в другое пошлют... В конце концов так и время проведете, если не сами за рулем, так в тянучках или путешествиях, в общении со случайными попутчиками.

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