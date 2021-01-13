Гороскоп на 13 января: Овны получат деньги, а Рыбы – успех и славу
В среду, 13 января, Близнецы могут попасть на веселое празднование, Овны – получить деньги, Рыбы – успех и славу, а перед Стрельцами откроются новые возможности.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 13 января.
Овен
Сможете получить немного денег. Возможно, вы на такую сумму не рассчитывали, но это лучше, чем совсем ничего, и на ваши текущие потребности хватит. Вопрос только в том, чтобы в дальнейшем получать больше, потому что вы этого достойны.
Телец
Вы, как приверженец традиций, будете стремиться сегодня посидеть с семьей и друзьями и отпраздновать Старый Новый год, причем с максимальным соблюдением всех обрядов и рецептур щедрой кутьи. Вы уже об этом позаботитесь.
Близнецы
Можете сегодня попасть на веселое празднование, причем, случайно, потому что вы ничего такого не планировали. Но случится внезапное приглашение – и вы уже находитесь в центре событий и почти являетесь основным действующим лицом.
Рак
Один из тех дней, которые запоминаются. Кто-то скажет о вас столь приятные и впечатляющие вещи, что вы вдруг можете почувствовать в себе небывалую силу и сами поверите в себя. Но зачем вам кто-то, ведь и сами знаете, что вы лучшие.
Лев
Впереди у вас очень ответственный период или важное дело, требующее тщательной подготовки и вы посвятите этот день именно планированию и осознанию, на что нужно обращать внимание, а на что – нет.
Дева
Будний день с обычными делами, которых, впрочем, накопилось немало, но вы легко справляетесь со всеми этими нагрузками, что-то перепоручаете, что-то вообще игнорируете. Также сегодня должна прийти небольшая сумма денег.
Весы
День спокойный и тихий, можно сказать, очень привычный и будний, но вам нравится ваша такая спокойную жизнь. И вы готовите себе кушать, отправляетесь на работу, и выполняете все свои обязанности с большим удовольствием.
Скорпион
Вы делаете все, чтобы сейчас не напрягаться лишний раз, а больше отдыхать. Вас потянет где-то прогуляться, полюбоваться окружающими пейзажами. И не важно, будете вы сами или с кем-то, главное – наслаждение прогулкой и ландшафтом.
Стрелец
Перед вами открываются новые двери и возможности. Конечно, нет гарантии, что там нет каких-то сложностей, но сейчас вы радуетесь тому, что впереди маячит что-то новое и неизведанное, что вызывает интерес и восторг.
Козерог
Если кто-то будет пытаться качать права и командовать вами, то получит достойное сопротивление. У вас нет намерения подчиняться и подстраиваться, вы решительно настроены и готовы бороться даже против очень сильных соперников.
Водолей
Свежие идеи приходят просто отовсюду. Вы уже хорошо отдохнули, перезагрузились и теперь ваша голова может хорошо мыслить и продуцировать чудесные и почти гениальные мысли, которые так и просятся воплотиться в реальность.
Рыбы
Вы находитесь на гребне успеха и славы, по крайней мере, среди людей, но не в толпе, а все же где-то выше. Возможно, придется выходить вперед и говорить какие-то речи или тосты. Главное, что к вам прислушиваются и уважают.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Соломка дала прогноз для Украины на неделю. По ее словам, с 11 января в стране могут ввести ограниченные меры экономии, а кто-то из политических деятелей даже может лишиться полномочий.
Также таролог рассказала, что с понедельника Тельцам придется проявлять себя в разных ипостасях, Раки буду планировать дела и бюджет на год, Львы закрепят авторитет на работе.
Согласно гороскопу для всех знаков на неделю, Овны полноценно приступят к рабочим делам, Близнецов ожидают творческие взлеты, а Раков – деньги.
В январе Украину ждут финансовые трудности, политики будут делить между собой влияние и денежные потоки, а также возможно появление новых руководителей финансовых ведомств, рассказала Соломка.
Также, по ее словам, в январе Скорпионам нужно будет с боем выбивать заработанным деньги, а вот труд Близнецов будет хорошо вознагражден.
В первый месяц 2021 года, согласно прогнозу здоровья от таролога, Овнам, Тельцам и Скорпионам лучше провести время дома и отдохнуть, Раков проблемы обойдут, а Козерогам стоит заняться физическими нагрузками.