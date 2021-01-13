Гороскоп на 13 января: Овны получат деньги, а Рыбы – успех и славу

В среду, 13 января, Близнецы могут попасть на веселое празднование, Овны – получить деньги, Рыбы – успех и славу, а перед Стрельцами откроются новые возможности.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 13 января.

Овен

Сможете получить немного денег. Возможно, вы на такую ​​сумму не рассчитывали, но это лучше, чем совсем ничего, и на ваши текущие потребности хватит. Вопрос только в том, чтобы в дальнейшем получать больше, потому что вы этого достойны.

Телец

Вы, как приверженец традиций, будете стремиться сегодня посидеть с семьей и друзьями и отпраздновать Старый Новый год, причем с максимальным соблюдением всех обрядов и рецептур щедрой кутьи. Вы уже об этом позаботитесь.

Близнецы

Можете сегодня попасть на веселое празднование, причем, случайно, потому что вы ничего такого не планировали. Но случится внезапное приглашение – и вы уже находитесь в центре событий и почти являетесь основным действующим лицом.

Рак

Один из тех дней, которые запоминаются. Кто-то скажет о вас столь приятные и впечатляющие вещи, что вы вдруг можете почувствовать в себе небывалую силу и сами поверите в себя. Но зачем вам кто-то, ведь и сами знаете, что вы лучшие.

Лев

Впереди у вас очень ответственный период или важное дело, требующее тщательной подготовки и вы посвятите этот день именно планированию и осознанию, на что нужно обращать внимание, а на что – нет.

Дева

Будний день с обычными делами, которых, впрочем, накопилось немало, но вы легко справляетесь со всеми этими нагрузками, что-то перепоручаете, что-то вообще игнорируете. Также сегодня должна прийти небольшая сумма денег.

Весы

День спокойный и тихий, можно сказать, очень привычный и будний, но вам нравится ваша такая спокойную жизнь. И вы готовите себе кушать, отправляетесь на работу, и выполняете все свои обязанности с большим удовольствием.

Скорпион

Вы делаете все, чтобы сейчас не напрягаться лишний раз, а больше отдыхать. Вас потянет где-то прогуляться, полюбоваться окружающими пейзажами. И не важно, будете вы сами или с кем-то, главное – наслаждение прогулкой и ландшафтом.

Стрелец

Перед вами открываются новые двери и возможности. Конечно, нет гарантии, что там нет каких-то сложностей, но сейчас вы радуетесь тому, что впереди маячит что-то новое и неизведанное, что вызывает интерес и восторг.

Козерог

Если кто-то будет пытаться качать права и командовать вами, то получит достойное сопротивление. У вас нет намерения подчиняться и подстраиваться, вы решительно настроены и готовы бороться даже против очень сильных соперников.

Водолей

Свежие идеи приходят просто отовсюду. Вы уже хорошо отдохнули, перезагрузились и теперь ваша голова может хорошо мыслить и продуцировать чудесные и почти гениальные мысли, которые так и просятся воплотиться в реальность.

Рыбы

Вы находитесь на гребне успеха и славы, по крайней мере, среди людей, но не в толпе, а все же где-то выше. Возможно, придется выходить вперед и говорить какие-то речи или тосты. Главное, что к вам прислушиваются и уважают.

Как сообщал OBOZREVATEL: