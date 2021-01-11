Гороскоп для всех знаков на 11 января: Близнецы получат деньги, а Львы – новые идеи
С понедельника, 11 января, многие знаки зодиака начнут возвращаться в привычный рабочий темп после праздников – Тельцам придется проявлять себя в разных ипостасях, Раки буду планировать дела и бюджет на год, Львы закрепят авторитет на работе. Близнецы и Скоприоны получат деньги.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 11 января.
Овен
Уже можно чувствовать себя более или менее спокойно и входить в обычные рабочие рамки, жизненный график налаживается и вы начинаете решать те дела, которые откладывали до сакраментального "давай уже после праздников".
Телец
Нужно будет многое успевать и проявлять себя в разных ипостасях: вы и хороший работник, и искусная хозяйка, и хороший друг, и еще многие из тех ролей, что вы выполняете в этой увлекательной жизни.
Близнецы
Приходят небольшие средства, возможно, какая-то премия или выплата, что где-то задержалась. И у вас есть желание сразу же ее потратить на себя, позволить себе какие-то приятные подарки, ибо кто же лучше вас знает, что вам хочется...
Рак
Продолжается ваше личное планирование и бюджетирование на год, а если вы этого еще не сделали, то самое время заняться. И составить чуть ли не на каждый месяц то, чего бы вы хотели достичь, с учетом возможностей и различных неожиданностей.
Лев
Хорошие идеи, которые вы генерируете, помогут вам завоевать и укрепить авторитет на работе. Главное, не только что-то разумное придумывать, но и смело говорить об этом, поражая коллег, а особенно руководство, собственной гениальностью.
Дева
Ну все, можно уже вполне расслабиться после последних напряженных недель и позволить себе даже ничего не делать. А если и заниматься какой-то деятельностью, разве что немного и буквально левой ногой.
Весы
Опять вы попадаете на какой-то праздник, может соседи вдруг вспомнят, что вас давно не видели, или у родственников какие-то семейные события намечаются. И вы проводите время весело, в компании и с хорошим настроением.
Скорпион
Немного денег вам сейчас не помешает, вот вы их и получаете. Тем более, что и вам сейчас нужно будет рассчитываться по каким статьям. Поэтому любые поступления, что сегодня придут, будут очень кстати.
Стрелец
На вашем горизонте снова светит солнце, вы – в хорошем настроении, прекрасно себя чувствуете и готовы к труду и обороне. И семья сегодня вас радует, помогает и всячески поддерживает, разделяя ваши заботы.
Козерог
Умеренный и спокойный день предвидится, счастливый и наполненный различными приятными мелочами, когда можно спокойно жить, не нужно никуда спешить и не совершать подвиги, и не ставить рекорды
Водолей
Сейчас вам работа – это просто как праздник какой-то, потому что вы уже соскучились за этим приятным напряжением, за урегулированную жизнью, за определенным распорядком, и с коллегами охотно встречаетесь, потому что хочется все обсудить.
Рыбы
Неожиданно может вспыхнуть любовь, или хотя бы все начнется с симпатии, а там уже - будет как будет. В окружении появляется человек, к которому вы будете не ровно дышать, и не исключено, что и вы вызываете у этого человека симпатии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по словам Соломки, неделя с 4 января будет для украинцев бурной – все будут отмечать новогодние праздники, из-за чего количество новых больных коронавирусом может возрасти.
Согласно ее прогнозу для Украины на январь, страну ждут финансовые трудности, политики будут делить между собой влияние и денежные потоки, а также возможно появление новых руководителей финансовых ведомств.
Также по ее словам, в январе Скорпионам нужно будет с боем выбивать заработанным деньги, а вот труд Близнецов будет хорошо вознагражден.
В первый месяц 2021 года, согласно прогнозу здоровья от таролога, Овнам, Тельцам и Скорпионам лучше провести время дома и отдохнуть, Раков проблемы обойдут, а Козерогам стоит заняться физическими нагрузками.