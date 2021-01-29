Гороскоп для Дев на февраль: ждет большое счастье

Планета-управитель Дев Меркурий будет ретроградной в феврале три недели. В течение этого периода времени можно заканчивать свои дела или переделывать что-то, но не начинать ничего нового.

Подписание важных документов, запуск новых проектов или серьезные покупки, операции следует перенести на март. У Дев Меркурий будет ретроградным в шестом доме работы. Об этом сообщила на своем канале в YouTube известная астролог Анжела Перл (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если вам нужна работе – выходите. Но знайте, что когда вы подписываете контракт, договор и начинаете работу в ретро-Меркурий, то что-то может вас не удовлетворить. Вам может не понравиться работа и вы долго там не проработаете", – отметила астролог.

Перл отметила, то звезды сулят перемены в занятости или работе в течение февраля. Может возникнуть потребность нанять няню или помощника. Или Девы освоят новую профессию, новое направление в бизнесе. Большую часть месяца свое влияние будет оказывать Венера, поэтому стоит не переедать сладкого. Также планеты могут подсказать, на какие проблемы со здоровьем нужно обратить внимание. Возможно, Девы решат заняться спортом. Или их ждет выздоровление от болезни.

"10-12 февраля будет шикарный аспект соединения Венеры с Юпитеров. И это подарок, большие деньги, счастье. Венера – планета малого счастья, Юпитер – большого. И они соединятся", – рассказала астролог.

По словам Анжелы Перл, это также может быть хорошая новость на работе.

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