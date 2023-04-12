Гороховская громада на Николаевщине получила почти 4 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

На Николаевщину следует почти 4 тысячи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова. Их получат жители 19 населенных пунктов Гороховской территориальной громады.

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Эта земля с марта по ноябрь 2022 года была временно оккупирована. Сейчас она начинает возрождаться после русского нашествия. Людям, которые туда возвращаются и тем, кто не уезжал оттуда, необходима поддержка.

В наборах – продукты, которые долго хранятся или готовы к употреблению, или легко готовятся. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа и печенье. Также есть консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и т.д.

В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".