Горит и детонирует уже несколько часов: ВСУ на Луганщине взорвали боекомплект оккупантов. Видео

В Луганской области в ночь на среду, 23 марта, Вооруженные силы Украины взорвали боекомплект российских оккупантов. Он начал детонировать и разлетаться на десятки метров вокруг.

Об этом сообщает 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила в Facebook. К моменту публикации ролика взрывы не прекращались уже два часа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что в боекомплекте были боеприпасы к стрелковому оружию, артиллерийские снаряды и многое другое. Все эти ракеты враг собирался использовать для уничтожения мирного населения Украины, но уже не сможет.

Видео дня

"Это видео словно колыбельная для тех, кому сейчас не спится и как успокоительное для всех, у кого какие-то волнения и неурядицы. На нем не просто красиво горит огонь...Больше всего греет душу то, что эта красота уже происходит в течение двух часов, а это значит, что там еще гореть и гореть", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в блокадном Мариуполе украинские воины не только стойко удерживают оборону, но и "минусуют" оккупантов. 22 марта стало известно об уничтожении не менее 4 танков и нескольких единиц другой вражеской бронетехники, в частности, боевых бронемашин.

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