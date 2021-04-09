Гордон в эфире 'Эха Москвы': с какого бодуна Крым стал российским? Видео

Между украинским журналистом Дмитрием Гордоном и российским ведущим Алексеем Остиным произошел спор вокруг статуса оккупированного Россией Крыма.

В эфире программы "Персонально ваш" на "Эхо Москвы" 8 апреля Остин сказал, что считает полуостров – "российским". В ответ на это Гордон спросил, "с какого бодуна он так решил" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"А с какого бодуна Крым стал "территорией России"? С какого?" – сказал украинский журналист в ответ на реплику ведущего.

Гордон отметил, что россияне скоро ощутят, что такое настоящие санкции, а также курс доллара и евро.

"И после этого вы скажете: "Дорогие украинцы, что-то мы не так сделали, извините". И уйдете восвояси. Российский народ говорит, что все правильно, и поддерживает ситуацию, пока у него есть колбаса. Как не станет колбасы, будет, как в 91-м году в Советском Союзе", – подчеркнул он.

Журналист добавил, что Украине, в отличие от России, придерживается идеологии свободной страны.

"У нас земля родит хорошо, у нас с колбасой все в порядке. У нас, кроме колбасы, идеология еще есть – идеология свободной страны, западная идеология. И ценности общечеловеческие у нас есть", – подытожил Гордон.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым, дипломат Борис Бабин спрогнозировал возможную деоккупацию полуострова через 3-4 года.