''Гордимся каждым воином'': Сырский в Бахмуте вручил награды защитникам. Видео

Защитники Украины, обороняющие город-крепость Бахмут в Донецкой области, получили государственные награды. Награды вручил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

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Он побывал в городе и поблагодарил украинских военных за добросовестную службу. Видео в среду, 8 марта, появилось в Telegram-канале Сырского (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Он подчеркнул, что украинское государство гордится каждым защитником, борющимся с полномасштабным вторжением РФ.

"Ребята, как настроение? Должно быть супер-боевое! Всех врагов уничтожим, победу получим. Тем более с такими Героями. Героям слава, вам слава! Потому что вы сейчас здесь, и нет более горячей точки, чем Бахмут. Поэтому я с большим удовольствием вручаю вам и кресты (знак "Крест боевых заслуг". – Ред.), и отличие Сухопутных войск", - сказал Сырский.

Он добавил, что все сейчас все заинтересованы в том, чтобы перейти в наступление, "дать пинка" врагу и гнать его к границе или дальше.

"Цугцванг в шахматах – это ситуация, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его положения. Делаем все, чтобы враг оказался в такой ситуации на этой войне. Силы обороны работают. Гордимся каждым воином и командиром. Слава Украине!" – говорится в подписи к видео.

Накануне стало известно, что Сырский побывал в Бахмуте, где в очередной раз посетил украинских бойцов. По его словам, бои за город достигли высочайшего уровня напряжения. Российские оккупанты бросили туда дополнительные силы ЧВК "Вагнер", однако Силы обороны Украины мужественно защищают позиции на севере города, пытаясь не допустить оцепления.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевые столкновения украинских воинов и российских оккупантов на Бахмутском направлении продолжаются. Город-крепость все еще остается эпицентром боев на фронте. За прошедшие сутки защитники Украины уничтожили 115 захватчиков из РФ.

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