'Гончаренко центры' запустили бесплатную горячую линию юридической помощи для ВПЛ

Сеть образовательно-культурных пространств "Гончаренко центр" запустила бесплатную горячую линию юридической помощи для украинцев, покинувших свои дома в результате полномасштабного вторжения России и ставших внутренне перемещенными лицами (ВПЛ). Специалисты отдельного Юридического центра будут оказывать первичную и в отдельных случаях вторичную юридическую помощь.

По словам организаторов, горячую линию запустили в ответ на многочисленные запросы украинцев, а она будет работать на базе платформы безвозмездной юридической помощи, работающей в образовательном центре с апреля 2023 года.

"Сначала наша команда фокусировалась исключительно на помощи военным и членам их семей. Это тысячи обращений еженедельно и сотни успешных кейсов помощи. Но все чаще с просьбой предоставить консультации к нам обращаются переселенцы. В ответ на запросы мы недавно создали отдельную линию юридической помощи для украинцев за рубежом, а сейчас открываем линию помощи для внутренне перемещенных лиц. Эти люди были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другое место, часто их переезд сопровождался утратой жилья, имущества, источников дохода. Они, как никто, нуждаются в правовой поддержке", – отмечает основатель Гончаренко центров и народный депутат Алексей Гончаренко.

Как отмечают в Юридическом "Гончаренко центре", обращаться на горячую линию юридической помощи могут украинцы, вынужденные переехать с началом полномасштабного вторжения России. На горячей линии им будут предоставляться безвозмездная первичная и, в отдельных случаях, вторичная юридическая помощь.

"На горячей линии помощи для ВПЛ прежде всего можно получить первичную юридическую помощь: консультации и предоставление правовой информации. В отдельных случаях мы можем помочь с подготовкой адвокатского запроса, подачей заявления, инициированием депутатского обращения, предоставлением других услуг в случае необходимости", – добавляет директор юридического "Гончаренко центра" Николай Брюховецкий.

Горячая линия юридической помощи для ВПЛ работает по номерам +380674282864, +380501078883 и +380933774404 по будням с 09:00 до 18:00. Свои обращения можно оставлять в форме по этой ссылке, а также Viber, WhatsApp и Telegram.

Отметим, что "Гончаренко центр" – крупнейшая негосударственная всеукраинская сеть бесплатных образовательно-культурных и волонтерских пространств, основанная в 2021 году. Юридический центр – отдельное направление работы образовательно-культурной сети, фокусирующейся на безвозмездной правовой помощи военным и членам их семей. В начале февраля 2023 команда юристов запустила горячую линию для консультаций украинцев за рубежом.