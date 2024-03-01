'Гончаренко центры' запустили бесплатную горячую линию юридической помощи для украинцев за границей

Сеть образовательно-культурных пространств Гончаренко центр запускает бесплатную горячую линию юридической помощи для оказавшихся за рубежом украинцев в результате полномасштабного вторжения России. Украинские беженцы будут консультировать юристы отдельного Юридического центра сети.

По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, горячую линию запустили в ответ на многочисленные запросы украинцев, а она будет работать на базе платформы юридической помощи, функционирующей в образовательном центре с апреля 2023 года. Все обращения рассматривают квалифицированные юристы с многолетним опытом работы.

"До недавнего времени наша горячая линия фокусировалась исключительно на помощи военнослужащим и членам их семей. Это тысячи обращений еженедельно и сотни успешных кейсов. Однако все чаще с запросом на юридическую помощь к нам обращаются украинцы из-за границы. Они оказались в сложном положении: внезапный выезд из страны, адаптация в новой среде и множество проблем, включая юридических, нуждающихся в решении. Именно поэтому мы создали отдельную горячую линию – чтобы помочь тем, кто вынужден был покинуть Украину из-за вторжения России и нуждается в правовой поддержке", – делится Алексей Гончаренко.

По словам директора Юридического "Гончаренко центра" Николая Брюховецкого, на горячую линию могут обращаться украинцы, которые в результате войны оказались за границей и стремятся уладить юридические вопросы дома. Здесь им будут оказывать первичную и в отдельных случаях вторичную юридическую помощь.

"На горячей линии помощи беженцам, прежде всего, можно получить первичную юридическую помощь: консультации и предоставление правовой информации. В отдельных случаях мы можем помочь с подготовкой адвокатского запроса, подачей заявления, инициированием депутатского обращения. Планируем задействовать и механизмы правового реагирования через Комитет ПАСЕ по миграции и беженцев, президентом которого избран основатель нашей сети Алексей Гончаренко", – добавляет Николай Брюховецкий.

Горячая линия юридической помощи для украинцев за границей работает по номеру +380508889017 по будням с 09:00 до 18:00. Свои обращения можно оставлять в форме по этой ссылке, а также Viber, WhatsApp и Telegram.

Добавим, "Гончаренко центр" – крупнейшая негосударственная сеть бесплатных образовательно-культурных и волонтерских пространств, основанная в 2021 году. Главная цель проекта – вдохновлять и предоставлять необходимые знания людям любого возраста для улучшения их будущего. Важная составляющая проекта – платформа "Гончаренко Центр". Онлайн предлагает бесплатные уроки иностранных языков для всех желающих.