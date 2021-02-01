Гололед или гололедица? Украинские метеорологи наглядно показали, в чем отличие

Понятия "гололед" и "гололедица" означают разные природные явления, которые существенно отличаются между собой.

Ученые из Харьковского регионального центра по гидрометеорологии при помощи инфографики наглядно показали, в чем разница между ними. По словам синоптиков, гололед и гололедица разнятся между собой как по условиям формирования, так и влиянием на инфраструктуру.

"Поэтому важно четко различать их между собой. Коротенькая инфографика поможет запомнить основные характерные черты", – говорится в сообщении центра в Facebook.

Так, если гололедица означает замерзание воды и мокрого снега на дорогах и тротуарах при колебании минусовых и плюсовых температур, то гололедом считается заледенение жидких осадков при температуре ниже 0 градусов на вертикальных и горизонтальных поверхностях, таких как, например, деревья, дороги, провода, линии электропередач, автомобили.

Кроме того, гололедица представляет собой частичное обледенение тонким слоем льда, а в гололед слоев несколько, а сам лед прозрачный.

В гололедицу синоптики советуют носить обувь с рифленой подошвой и посыпать скользкие поверхности солью и песком, а в гололед – остерегаться сосулек, высоких зданий, деревьев и не оставлять в таких местах автомобили.

Во время гололедицы рекомендованная скорость езды – 60-70 километров в час, гололеда – 30-40 километров в час.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали на начало февраля циклон, снегопады и гололед. Ожидаются и мороз, и оттепель.