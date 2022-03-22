Главу Ахтырского райсовета удалось освободить после недели в плену: он вернулся к работе

Председатель Ахтырского райсовета (Сумская область) от "Слуги народа" Сергей Киричко неделю был в плену у российских оккупантов. Его держали в подвальных помещениях.

Мужчину удалось освободить и в первые несколько часов после этого он сразу вернулся к работе. Об этом сообщает глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Telegram.

Киричко поблагодарил всех, кто был причастен к его освобождению из плена.

Сейчас глава райсовета круглосуточно помогает жителям Ахтырского района, который продолжает обстреливать враг.

"Несмотря ни на какие обстоятельства, мы остаемся на месте и работаем. Рад освобождению. Мы продолжаем работать на победу нашей родной Сумской области! Все будет Украина!" – сказал Киричко.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL:

Городского главу Мелитополя Запорожской области Ивана Федорова освободили из плена российских оккупантов. Это удалось в результате проведенной специальной операции.

Федоров записал первое видеообращение после освобождения из российского плена. Он поблагодарил всех, кто любыми способами борется против оккупантов, а также заверил, что вскоре Украина победит.

Городской глава Мелитополя Иван Федоров, которого российские оккупанты захватили в плен, но тот все равно отказался с ними сотрудничать, получил орден "За мужество". Награду чиновнику вручил президент Украины Владимир Зеленский.

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