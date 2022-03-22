Главу Ахтырского райсовета удалось освободить после недели в плену: он вернулся к работе

София Закревская
Общество
1 минута
2,5 т.
Главу Ахтырского райсовета удалось освободить после недели в плену: он вернулся к работе
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Председатель Ахтырского райсовета (Сумская область) от "Слуги народа" Сергей Киричко неделю был в плену у российских оккупантов. Его держали в подвальных помещениях.

Мужчину удалось освободить и в первые несколько часов после этого он сразу вернулся к работе. Об этом сообщает глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Telegram.

Киричко поблагодарил всех, кто был причастен к его освобождению из плена.

Сейчас глава райсовета круглосуточно помогает жителям Ахтырского района, который продолжает обстреливать враг.

"Несмотря ни на какие обстоятельства, мы остаемся на месте и работаем. Рад освобождению. Мы продолжаем работать на победу нашей родной Сумской области! Все будет Украина!" – сказал Киричко.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL:

Обращение коллектива OBOZREVATEL.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!

УкраинаАхтыркаВторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022stopwarпохищениеРоссия - страна-агрессор