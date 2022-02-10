Главным вопросом транспортной комиссии остается ее независимость, - BRDO

Проект по изменению закона "О транспорте", которым предусмотрено создание и работа Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ), содержит ряд нарушений Конституции, поэтому должен быть доработан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса эффективного регулирования BRDO после анализа документа.

"Наибольшим вопросом к одобренному Кабмином проекту является вопрос независимости такого регулятора. Поскольку, по сути, предполагалось создание еще одного ЦОИВ, и поэтому логичным был вопрос - а зачем? Целесообразно ли создавать еще один орган, если он будет зависимым и заангажированным", - объясняет Зоя Мельник, и.о. руководителя сектора "Инфраструктура" BRDO.

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По ее словам, положение о Нацкомиссии, где сказано, что предельную численность ее работников утверждает президент, что она подчинена президенту, а также о том, что глава и члены комиссии назначаются президентом, является прямым нарушением Конституции.

"Полномочия президента и ВРУ исчерпывающе определены в Конституции Украины. Дополнительное наделение полномочиями на уровне закона недопустимо, о чем Конституционный суд Украины неоднократно отмечал в своих решениях: № 5-р/2019 от 13.06.2019 (Решение по делу о Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг), и № 21-рп/2008 от 08.10.2008 (Решение по делу о Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины)", - подчеркнула эксперт.

По ее мнению, наличие неконституционных положений в проекте закона ставит под угрозу стабильное функционирование НКРТ и позволяет в любой момент заблокировать работу самого органа.

Есть в проекте и дополнительные риски, в том числе ряд положений, не отвечающих принципу определенности правовой нормы, и не позволяющие лицу предусмотреть последствия регулирования. Так, в нем размыты положения, позволяющие избежать общественного обсуждения регуляторного акта и не предусмотрено (не уточнено) положение о персональной ответственности членов регулятора, пояснила Мельник.

"Принятие закона с неконституционными нормами содержит риск, по которому работа новосозданного органа может быть заблокирована частично или полностью Конституционным судом в любой момент. А отсутствие достаточных гарантий независимости органа и его членов в соответствии с требованиями Директив несет риск, что беспристрастность и однобокость регулирования не будет обеспечена", - резюмировали в BRDO.

Напомним, в Верховной раде зарегистрирован правительственный проект закона "О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте" (№6514), предусматривающий создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Согласно законопроекту НКРТ подчинена президенту Украины.

Ранее экс-председатель Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что законопроект, предусматривающий создание НКРТ, противоречит Конституции, поскольку президенту предоставляются несвойственные ему полномочия, а сама комиссия рискует превратиться в карманный орган власти.

А народный депутат Сергей Магера отметил, что НКРТ сможет формировать адекватные тарифы на услуги естественных монополий, только если будет обеспечена ее независимость. Если же НКРТ будет подчиняться президенту, то исчезает содержание ее создания, ведь она превратится в очередной инструмент давления.