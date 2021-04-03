Знаки зодиака, которым крупно повезет в апреле

В апреле звезды сулят удачу представителям восьми созвездий. Овнов ждут деньги, Тельцов – успех на работе, а Раков – разрешение старых проблем.

Для каких еще знаков зодиака месяц будет позитивным, эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказал известный ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.

Овен

Начало месяца для Овнов – благоприятное время, чтобы улучшить свое финансовое благосостояние. Представителям знака подвернется немало дел и начинаний, которые сулят финансовую выгоду. Главное при этом – держаться подальше от сделок с людьми, в которых вы не уверенны на все сто. Вполне вероятно, что на вас захотят нажиться.

Удачные дни: 14, 18, 23

Неблагоприятные дни: 2, 28

Телец

Апрель сулит Тельцам успех в работе. Сейчас, как никогда, представителям знака будет легко покорить намеченные вершины. А потому старайтесь смелее подходить к руководству со своими идеями и предложениями. Самое время укрепить свой профессиональный авторитет.

Удачные дни: 7, 13, 16

Неблагоприятные дни: 23, 25

Рак

Расположение небесных тел сулит Ракам удачу в решении тех дел и начинаний, где представители знака много раз сталкивались с преградами на своем пути. Сейчас перед вами откроются нужные двери. Что потребуется от вас, так это вовремя разглядеть шансы, которые дает судьба.

Удачные дни: 3, 9, 14

Неблагоприятные дни: 10, 21

Лев

Середина весны обещает одиноким Львам позитивные перемены в личной жизни. Есть большая вероятность встретить свою судьбу. Главное при этом – сохранять баланс между трудовыми буднями и отдыхом, не засиживаться допоздна на работе и чаще выходить в свет.

Удачные дни: 4, 11, 15

Неблагоприятные дни: 8, 12

Дева

Расположение небесных тел поможет Девам достичь желаемых высот. Скорее всего, представители знака встретят людей, советы которых помогут им избежать многих ошибок и промахов. А потому старайтесь чаще прислушиваться к словам окружающих.

Удачные дни: 5, 22, 24

Неблагоприятные дни: 8, 13

Весы

В апреле Весы смогут удачно разрешить давние конфликты и разногласия с близкими людьми. Найти общий язык с родными не составит труда. Главное при этом – проявить инициативу, сделав первый шаг к примирению.

Удачные дни: 1, 4, 11

Неблагоприятные дни: 1,18

Стрелец

Середина весны для Стрельцов – благоприятное время для новых начинаний. Сейчас в ваши паруса будет дуть попутный ветер. А потому с поставленными задачами вы будете справляться легко и без заминок. Главное – верить в свои силы.

Удачные дни: 6, 8, 17

Неблагоприятные дни: 25, 29

Водолей

Этот месяц для Водолеев – удачный период для воплощения своих планов в жизнь. Главное при этом – быть уверенным в себе и прислушиваться к собственной интуиции. Помните, что люди, которые целенаправленно пытаются уговорить вас изменить точку зрения, скорее всего, руководствуются вовсе не благими намерениями.

Удачные дни: 10, 11, 28

Неблагоприятные дни: 14, 16

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