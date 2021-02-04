Главные достоинства знаков зодиака

Разные люди обладают своими особенными талантами. Они могут быть как приобретенными в течение жизни, так и врожденными.

Астрологи уверенны: определенные качества присущи в большей степени тем или иным знакам зодиака. Какими дарами от природы наделены разные знаки зодиака, рассказали эксперты Kp.ru.

Овен

В них есть особенная природная сила. Они всегда доминируют в отношениях, обладают авторитетом, готовы всегда не перебивая выслушать друзей. И имеют талант решать даже самые сложные вопросы.

Телец

Благодаря настойчивости и упрямости, а также склонности к дипломатии и компромиссам, становятся отличными работникам. Могут договориться или не давать спуску, когда это нужно. Всегда завершают начатое. Готовы подолгу добиваться объекта своей любви и часто преуспевают в этом.

Близнецы

Умеют ярко и правильно выражать свои мысли, поэтому красиво пишут и произносят пламенные речи. Лучшие ораторы и дипломаты. Хороши и в любовным делах.

Рак

Прирожденные дипломаты. Способны договориться с кем угодно. Или помириться. Обладатели яркой харизмы. Умеют правильно выразить свои чувства.

Лев

Главное умение представителей знака зодиака – обходить острые углы и предугадывать дальнейшее развитие ситуации. За счет развитой интуиции умудряются не ввязываться в сомнительные дела и не рискуют попусту.

Дева

Любители дарить окружающим радость и позитив. Они буквально источают оптимизм и умеют зарядить им других. Хорошие психологи и главные заводилы.

Весы

Ценят равновесие, порядок, гармонию и стремятся к ним во всем. Пунктуальные и исполнительные. Успешны в своих начинаниях, потому что все скрупулезно продумывают. Ценят тепло и уют дома. Но при этом аскеты.

Скорпион

Смелые и мало чего боятся, но иногда опасаются чего-то нового. Обожают адреналин, риск и бросаются сломя голову помогать, даже если им может грозить опасность. Героические поступки – их достоинство.

Стрелец

Они интересуются всем вокруг, мгновенно и увлеченно берутся за все новое. Мгновенно загораются новыми идеями и начинают развиваться в новом направлении. А когда Стрелец увлечен, он сворачивает горы и попутно выдает немало полезных мыслей и открытий. Главное, поддерживать в нем этот огонь.

Козерог

Обладая целеустремленностью, упрямством и выносливостью, гораздо работоспособнее других. Если Козероги поставили себе цель – будут корпеть над нею дни напролет и идти до последнего. Зачастую – трудоголики, а потому – ценные сотрудники.

Водолей

Способны найти общие интересы и подружиться с совершенно разными людьми. Водолеи зачастую душа компании. Прирожденные дипломаты.

Рыбы

Обладают сильной харизмой и могут вести за собой других. С легкостью заставят человека купить совершенно ненужную вещь. Да еще и так, чтобы клиент после этого остался страшно счастлив от заключенной сделки.

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