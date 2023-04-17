Легендарный царь Мидас захотел, чтобы что угодно, чего он коснётся, превращалось в золото, и его желание осуществилось, отчего он очень страдал, потому что превращалось абсолютно всё, включая пищу и даже людей. Точно так же всё, к чему прикасается московия, превращается в говно.

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Именно в этом кроется ключевой "секрет" мордора, он прост и уже всем полностью очевиден.

Название страны, язык, даже местное время — оркостан всё это изговнягал. Нам пришлось уйти в самоназвании от слова Русь, хотя оно пошло из Киева, пришлось практически отказаться от одного из наших же украинских наречий, объявленного москвой русским языком, и мы уже даже почти готовы перейти на постоянное зимнее время и летом жить по тем же часам, что и, к примеру, Испания, которая на другом конце Европы будет в летнее время нас догонять, чтобы только не жить нам полгода по тем же часам, что и москва, находящаяся, например, с Харьковом на одной долготе.

Ибо мордор превратил всё, чего он так или иначе коснулся, в нечто гадкое, и нам совершенно не хочется, чтобы у нас с ним было нечто сходное. Мы брезгуем, потому что оттуда всё дышит зловонием. Немытая страна рабов и господ, тупых алкоголичных холопов и изуверствующих извергов не должна с нами иметь ничего общего, а мы — с ней.

Некоторые было попытались найти с орками общий язык. Ничего хорошего для человечества из этого не вышло. Во что превратила близость с мордором Шрёдера, Меркель, Трампа, Орбана... Все они стали в некотором смысле отходами Цивилизации.

Увы: у Украины большая беда — общая с мордором граница. Это вынужденная колоссальная неприятность. И раз китайцы не хотят решить этот вопрос кардинально, полностью перекитаив оркостан на свой лад, нужна большая демаркационная зона. На месте брянской, курской, белгородской, воронежской и ростовской областей. Зона безопасности. Иначе безопасности не будет. Сухопутная граница с ордой — это чересчур. Надо что-то как-то решать. Может, дорогие союзники-партнёры соорудят там нечто приличное? Зону комфорта. Такую себе russian free.

P. S. И всё же — пару слов о китайцах дополнительно. Их новый министр обороны — Шанфу. Почти шойгу. И тоже с ударением на У. Они также почти ровесники, да и визуально не особо отличаются. Подмена тувинца прошла бы незаметно. Может, процесс пошёл и таки потихоньку готовятся?