Глава ОГА о ситуации на Николаевщине: россияне злятся и начали вести себя более агрессивно, у них дефицит топлива

Не сумев захватить Николаев, российские оккупанты ведут себя все более агрессивно. При этом они начинают ощущать серьезный дефицит топлива.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной-гражданской администрации Виталий Ким.

"Сегодня тихий день и мне это не сильно нравится. Чувствую, что орки злятся и начали вести себя более агрессивно. "Тигры" теперь сопровождают колоны и спереди и сзади. Боятся, в общем. Огромный дифицит у них по топливу. Мы хорошо их запасы почистили", - рассказал он.

Также глава Николаевской ВГОА рассказал о попытках врага штурмовать Николаев.

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"Была попытка входа через Кульбакино. Но было похоже, что это просто они отвлекают нас. А сами двигаются в направлении Вознесенска и Южноукраинска. Сегодня пытались также колонной зайти в спину в направлении Херсона. Но мы их видим и следим!" - уверил Ким.

Он сообщил, что местные власти пытаются максимально решить накопившиеся в городе гуманитарные проблемы. А ВСУ продолжает собирать "трофеи".

"Сейчас мы работаем с гуманитарной частью, со снабжением, медициной. Готовимся. Сегодня снова взяли много техники. Сейчас будет ехать по городу. Не стреляйте! На данный момент тактика наша простая - истощать их силы. Спокойно двигаемся в сторону победы", - отметил Ким.

Также он высказал свое восхищение украинцами, которые, находясь в оккупации, тысячами выходят на улицы, чтобы сказать, что их города - это Украина. И заявить вооруженным оккупантам, что им пора убираться домой.

"Рад и горд за Херсон, Каховку и другие города. Такое ощущение, что вы их скоро выгоните и восстановите контроль на своей земле. А мы - работать дальше", - сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Николаевщине силовики разгромили группу оккупантов, в которую входили солдаты-предатели из Крыма.

Теперь поля в регионе усыпаны телами погибших российских солдат.

Но забирать их оттуда, как и из других регионов Украины, оккупанты не спешат. Более того, сегодня в сети показали распоряжение командования оккупационных войск о том, что командиры на местах обязаны забирать у оккупантв именные жетоны, а убитых - вывозить ночью и хоронить в братских могилах.