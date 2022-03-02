Глава Николаевской ОГА показал фото трофейной техники, которую отбили у оккупантов

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким опубликовал кадры трофейной российской техники, добытой после вторжения вражеских войск. ВСУ отняли у оккупантов тяжелую военную технику, а также снаряды, которыми они намеревались обстреливать мирные города региона.

Фотоснимки губернатор опубликовал у себя на Telegram-канале. Уже в который раз Ким призывает россиян возвращаться домой, так как поиски приключений в украинских городах не сулят им ничего оптимистичного.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские офицеры захватили танки и грузовики, буквально забитые дефицитными боеприпасами.

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