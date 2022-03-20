Глава МИД Китая о позиции в отношении Украины и РФ: время покажет, что Пекин стоит на правильной стороне истории

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна всегда выступает за поддержание мира и противодействие войне. Он отметил, что правильную позицию Пекина в войне РФ и Украины покажет история.

Вместе с тем ранее Китай отказался осудить действия России или назвать их вторжением в Украину. Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам главы дипломатического ведомства, позиция Китая всегда была объективной и справедливой и соответствовала пожеланиям большинства стран.

"Время покажет, что претензии Китая соответствуют истории", – сказал Ван И.

Примечательно, что правительство Китая занимает противоречивые позиции в отношении войны. Страна позиционирует себя как нейтральная, заявляя, что уважает суверенитет Украины, а также "интересы безопасности" России, и заявляет, что может выступать посредником. При этом Китай неоднократно возражал против применения экономических санкций против России.

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"Китай никогда не примет никакого внешнего принуждения или давления и выступает против любых необоснованных и подозрительных обвинений в адрес Китая", – заявил Ван И журналистам.

Напомним, чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Украине Фань Сяньжун заявил, что Китай навсегда останется дружественным государством для украинцев. Власть Поднебесной будет поддерживать Украину как в экономическом аспекте, там и в политическом.

Как рассказывал OBOZREVATEL, ранее американские СМИ опубликовали информацию, что Россия попросила Китай о предоставлении военной помощи. Лишь сама новость об этом существенно обвалила акции китайских компаний.

Также американцы предупредили Китай, что он столкнется с последствиями, если поможет России уклониться от санкций, которые были введены после полномасштабного вторжения в Украину. Еще позже в Китае назвали ложью сообщения о том, что Поднебесная готова предоставить РФ военную помощью. Официально было заявлено, что Китай не намерен способствовать эскалации.

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