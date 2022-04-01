Глава Львовской ОВА о взрыве на Львовщине: произошел выброс смежных газов на газодобывающей вышке

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что информация о якобы авиударе по области вечером 31 марта не подтвердилась. По его словам, зарево возникло из-за того, что в одном из населенных пунктов работники газодобывающей вышки произвели контролируемый выброс смежных газов.

На своем канале в Telegram чиновник сообщил, что во время сброса был слышен звук, похожий на взрыв, также произошло частичное возгорание.

Эти события совпали с сообщением о воздушной тревоге во Львовской области.

"Ситуация под контролем. Угроз с воздуха во Львовской области сейчас нет. С работниками вышки провели профилактическую беседу", – написал Козицкий.

Напомним, что в соцсетях вечером пятницы появились сообщения о якобы взрывах во Львовской области. Очевидцы публиковали кадры вспышки в небе. В это же время в области объявили воздушную тревогу.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты нанесли удары по Львову. Пострадали не менее пяти человек.

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