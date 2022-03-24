Глава Красного Креста пожал руку Лаврову, который оправдывает войну против Украины и убийства мирных жителей. Фото

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер пожал руку главе МИД РФ Сергей Лаврову. Стоит отметить, что последний оправдывает войну против Украины и убийства мирных жителей.

Примечательно, что во время встречи Маурер и Лавров обсуждали необходимость защиты гражданских во время войны. Об этом сообщает информационное агентство AFP в Twitter (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В свою очередь росСМИ пишут, что переговоры президента Международного комитета Красного Креста Петера Маурера и главы МИДа Сергея Лаврова прошли в Москве. Они обсуждали возможность открытия офиса Красного Креста в Ростове-на-Дону.

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В то же время на встречу уже отреагировали в сети. Так, в Telegram-канале "Злой одессит" отметили, что Маурер назвал войну в Украине "операцией Москвы", а также пожал руку военному преступнику Лаврову.

"Если кто не понял, то глава Красного Креста не только пожал руку военному преступнику Сергею Лаврову, но и назвал войну в Украине, операцией Москвы, вторя кремлёвской пропаганде! А я удивлялся тому, что ДРГ российских оккупантов использовали для прикрытия флаги Красного креста", – говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может атаковать каналы поставок в Украину грузов с западным оружием для ВСУ.

Также Лавров подтвердил, что российские войска сознательно атаковали роддом в Мариуполе. Он выдал бред о том, что это медучреждение было базой "ультрарадикального батальона "Азов".

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