Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам прибыл на украинско-польскую границу

Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Грегори Микс ознакомился с ситуацией в Украине во время встречи на границе с главой Львовской областной военной администрации Максимом Козицким. В разговоре с Миксом Максим Козицкий еще раз отметил важность закрытия неба над Украиной.

Об этом он сообщил в Telegram. Глава ОВА также добавил, что международную петицию в НАТО по этому поводу подписали уже более миллиона человек. Он подчеркнул, что для гражданской авиации небо над Украиной закрыто с начала войны. Теперь самое важное - закрыть его для военной авиации России, потому что из-за нее гибнут невинные мирные жители.

"Российские войска должны осознать, что, если они пошли войной на нас, то должны воевать с украинской армией, а не безоружными людьми", - отметил Максим Козицкий.

Видео дня

Он также попросил США как страну-партнера поддержать Украину бронежилетами, боевыми шлемами, автотранспортом, лекарствами и полевыми госпиталями.

"Председатель комитета Палаты представителей США по иностранным делам согласился с важностью того, о чем я сказал, и пообещал выступить с инициативой увеличить помощь для Украины", - отметил Максим Козицкий.