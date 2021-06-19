Гибель пешехода от колеса фуры на Ровенщине: рядом был подросток, который чудом спасся. Подробности ДТП

В городе Березно, Ровенской 17 июня в пешехода попало колесо лесовоза, которое оторвалось во время движения. Удар был таким сильным, что мужчине отрезало руку, через несколько часов он скончался в больнице.

О том, был грузовик исправной и кто ответит за смерть 45-летнего мужчины, говорится в сюжете ТСН. Лесовозы продолжают ездить по улице, где произошло ДТП. Его родственники хотят, чтобы виновные понесли ответственность, иначе такие трагедии будут повторяться.

Это не первая авария на Ровенщине. В июне 2020 в селе Новоречица деталь от колеса лесовоза убила 11-летнюю девочку, которая стояла у магазина. Это была грузовик лесхоза, сейчас за это судят руководителя автотранспортного цеха, ведь во время расследования выяснили, что именно он выпустил на рейс неисправный лесовоз.

Видео дня

Чья вина в гибели пешехода в Березно, расследуют в полиции. Журналисты посетили в предприятия, которому принадлежит грузовик. Однако, там так никто и не смог объяснить, почему отлетела деталь колеса, руководителя на месте не застать. Не нашли по адресу и водителя лесовоза.

В то же время руководитель следственного отделения Березнивской полиции Виталий Штемпеля, рассказал, что произошла разгерметизация колеса, в результате чего одна из деталей отлетела и попала в пешехода.

Также выяснилось, что мог быть еще один пострадавший. Погибший на момент инцидента был вместе со своим 13-летним племянником, но парня спасло то, что его позвала тетя.

Именно племянник и бросился первым звать родственников на помощь. Сестра погибшего, которая работает медсестрой на фабрике, среагировала мгновенно. Вслед прибыла и "скорая". После оказания первой помощи пострадавшего увезли в реанимацию. Однако несмотря на усилия врачей спасти мужчину не удалось.

В то же время медики "скорой" рассказали, что в таких ситуациях жизни спасают минуты. Сестра погибшего действовала правильно, но пока бежала на помощь – время было потеряно.

"Если бы свидетели происшествия сразу наложили жгут и остановили артериальное кровотечение, он должен все шансы остаться живым", - отмечают они.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня в Ровно колесо фуры влетело в пешехода и оторвало ему руку. Мужчина скончался в больнице.