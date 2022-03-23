Германия не хочет называть убийства оккупантами жителей Мариуполя геноцидом по одной причине, – эксперт

В действиях армии оккупантов в Мариуполе имеются все признаки геноцида. Однако для Германии эта тема превратилась в табу и потому ее никто не хочет обсуждать.

Об этом, как пишет "Укринформ", заявила директор по вопросам Центрально-Восточной и Восточной Европы берлинского центра Liberale Moderne, экс-депутат Бундестага Марилуизе Бек. Свое заявление она сделала во время онлайн-дискуссии о войне Украины и поддержке Киева странами Запада.

"Если начнется дискуссия в парламенте (Германии, – ред.), о том, что происходит геноцид в Европе, а мы позволяем это – мы будем чувствовать себя некомфортно и вынуждены будем делать больше", – сказала Бек, объяснив что речь идет о коллективной ответственности Европы.

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Она отметила, что если выяснится, что был геноцид "не только в Мариуполе, но и других городах, в частности в Харькове, тогда Запад также будет разрушен в определенной степени". Это, по мнению Бек, может привести к краху ценностей как Германии, так и других стран Запада.

Также она опровергла заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что войну в Украине следует считать войной именно Владимира Путина, а не всех россиян.

"Убивают украинцев именно простые россияне. Это война, которая не была бы возможной, если бы российские военные не вели себя так, как они ведут себя", – подчеркнула Бек, отметив, что пребывание россиян под влиянием пропаганды отнюдь не оправдывает их.

Как сообщал OBOZREVATEL, жертвами кафиров в Мариуполе, по неофициальным данным, могут быть десятки тысяч гражданских и военных. Погибших людей хоронят прямо во дворах жилых домов.

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