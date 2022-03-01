Геращенко рассказал, как украинцам заставить россиян смотреть украинские телеканалы
Население России следует заставить смотреть украинские телеканалы. Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook. "Да, мы уже заполонили все интернет-пространство РФ рекламой не чипсов и пива, а сгоревших тел русских солдат и разрушенных оккупантами украинских городов. Но это мало! Очень мало!", – написал он.
Россиянам нужно смотреть украинское телевидение через видеохостинг YouTube, чтобы увидеть "весь тот ужас, что Путин и его оккупанты принесли в Украину", добавил Геращенко.
"Давайте немедленно начнем рекламировать наши украинские телеканалы в РФ! Через покупку интернет-рекламы. Через рассылку миллионов электронных писем с предложением пройти по ссылке на YouTube украинских телеканалов. Любыми способами! Назовем эту операцию "Нет войне в Украине!", – призвал он.
Геращенко предложил ссылки на YouTube украинских телеканалов "рекламировать в РФ всеми способами".
"…Мы подпишем на них миллионы россиян и подорвем путинский режим изнутри!", – заверил Геращенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее МВД показало неудачный фейк РФ о так называемых "победах" в Украине. Фотомонтаж сделан настолько плохо, что сразу видна его неправдоподобность.