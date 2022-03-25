Генерал полиции Аброськин предложил оккупантам взять себя в заложники в обмен на детей из осажденного Мариуполя

Экс-первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин предложил российским оккупантам взять его в заложники, но дать возможность выпустить из окруженного Мариуполя детей. Он заявил, что дети могут погибнуть, счет идет на часы.

На своей странице в Facebook 25 марта он отметил, что сегодня в полностью разрушенном Мариуполе осталось много детей, их нужно срочно спасать.

Для того, чтобы организовать эвакуацию маленьких украинцев Аброськин потребовал три дня в городе.

"Обращаюсь к российским оккупантам: дайте возможность вывести детей из Мариуполя, вместо еще живых детей предлагаю себя. Да, я прошу впустить меня в Мариуполь для сбора детей и организации их вывоза. Мне нужно три дня в городе. На последнем блокпосту во время обратного проезда с детьми сдаюсь в плен", – сказано в его сообщении.

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Аброськин напомнил, что является генералом полиции, который с 2014 года организовывал противодействие россиянам на Донбассе, включен в РФ в санкционные списки, находится в розыске и связан с полком "Азов".

"Десятки ваших были убиты, а тысячи ваших пособников были задержаны при моем участии. Я именно тот генерал, который, пожалуй, ближе всех к знаменитому полку "Азов". Это моя личная инициатива. Моя жизнь принадлежит мне одному и я ее предлагаю в обмен на жизни детей, которые еще остаются в Мариуполе", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Мариуполя Диана Берг рассказала об ужасах, которые творятся в окруженном российскими оккупантами городе. Она показала страшные разрушения, совершенные Россией в процветающем еще недавно городе.

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