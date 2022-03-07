Генерал, командующий бомбардировками Украины, давил людей танками во время путча в 1991 году

Генерал армии РФ, командующий бомбардировками Украины, Сергей Суровикин, в 1991 году по решению ГКЧП лично руководил колонной бронетехники, которая во время августовского путча давила людей. Суровикин начал стремительно продвигаться по карьерной лестнице после окончания в 1987 году Омского высшего командного военного училища.

Всего через четыре года он стал командиром батальона в Таманской дивизии. Об этом сообщает издание The Insider.

В 1995 году Суровикин был признан Военным судом Московского гарнизона виновным в совершении сразу нескольких преступлений. Будущий генерал был обвинен в пособничестве в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Эти статьи предусматривали до 8 лет лишения свободы, но, как отмечает "Радио Свобода", приговор оказался мягким и совершенно гуманным: один год лишения свободы условно.

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Также известно, что в 2014 году командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Суровикин работал в Ростовской области, где руководил отправкой на юго-восток Украины подчиненных ему танковых частей. Суровикин был назначен главкомом ВКС в ноябре 2017 года.

Напомним, ближе к утру 7 марта российские оккупанты нанесли удары по жилым кварталам Николаева и его пригородов. Обстрел велся из реактивных систем залпового огня. Спасатели предупредили, что по городу много неразорвавшихся снарядов и призывают жителей не подходить к ним.

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