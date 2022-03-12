Где в Украине 13 марта должны работать гуманитарные коридоры: названы маршруты

Гуманитарные коридоры 13 марта, предварительно, будут работать в Киевской, Луганской и Донецкой областях. Помимо доставки продуктов, воды и медикаментов, власти планируют эвакуировать людей.

Об этом на брифинге 12 марта рассказала министр по вопросам реинтеграции и временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она отметила, что одна из колонн застряла на блокпосту по дороге в Мариуполь, который осаждают российские оккупанты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Следующие маршруты, которые мы будем рассматривать на завтра. Это Луганская область, Киевская область. Завтра мы продолжим свой путь из Запорожья в Мариуполь через Бердянск", – сказала Верещук.

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Министр уточнила, что колонна более пяти часов пробыла на блокпосту, и не смогла добраться 12 марта в Мариуполь.

"Завтра наши люди уже будут в Мариуполе", – подчеркнула она.

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