Где будут работать гуманитарные коридоры в Украине 12 марта: объяснение Верещук

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12 марта открываются гуманитарные коридоры для доставки гуманитарной помощи в пострадавшие от российского вторжения украинские населенные пункты и эвакуацию из них мирных жителей.

Об этом на утреннем брифинге заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Так, будут работать сегодня гуманитарные коридоры:

Из Запорожья в Мариуполь: через населенные пункты Запорожье - Васильевка - Мелитополь - Бердянск - Мангуш - Мариуполь, с обязательным разминированием по всему маршруту. На этот маршрут выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути.

Видео дня

Из города Пологи Запорожской области в Запорожье: по маршруту Пологи - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье. С колонной поедут автобусы для эвакуации людей из городов Пологи и Токмака.

Из Гостомеля Киевской области в Киев: по маршруту Гостомель - Буча - Михайловка - Рубежовка - Шпитьки - Петрушки - Белгородка - Киев.

Из поселка Козаровичи Киевской области в город Киев: по маршруту Козаровичи - Лютеж - Старые Петровцы - Новые Петровцы - Вышгород - Киев.

Из поселка Микуличи Киевской области в город Киев: по маршруту Микуличи - Немишаево - Березова - Ворзель - Михайловка - Рубежовка - Мрия - Стоянка - Гореничи - Игнатьевка - Белгородка - Киев.

Из поселка Андреевка Киевской области в город Житомир: Андреевка – Липовка – Макаров – Небылица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица.

Для эвакуации будут направлены автобусы из Белой Церкви.

Из Макарова Киевской области в Житомир: по маршруту Макаров – Небылица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир. Эвакуировать людей будут автобусы из Белой Церкви.

Из Бородянки Киевской области в Житомир: по маршруту Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир.

Из города Тростянец в направлении Полтавы : по маршруту Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава. Люди будут эвакуироваться на автобусах, которые предоставит местная ВГА и на личных автомобилях.

Из города Сумы в направлении Полтавы: по маршруту Сумы - Голубовка - Вильшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава.

Из города Лебедин Сумской области в направлении Полтавы: по маршруту Лебедин - Штеповка - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава.

Из города Конотоп Сумской области в направлении Полтавы : по маршруту Конотоп - Шевченково - Хмелив - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава.

Из поселка Великая Писаревка Сумской области в направлении Полтавы: по маршруту Большая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава.

Из поселка Большая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Из поселка Краснополье в направлении Полтавы: по маршруту Краснополье - Верхняя Сыворотка - Сумы - Голубовка - Вільшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава. Эвакуация проводится частично автобусами, частично – частным транспортом.